Stock to BUY: घरेलू ब्रोकरेज फर्म वेंचुरा सिक्योरिटीज (Ventura Securities) ने फार्मास्युटिकल कंपनी वानबरी लिमिटेड (Wanbury Ltd) पर अपनी कवरेज को शुरू करते हुए BUY कॉल दिया है। शेयर आज 2% चढ़ा जिसके बाद कंपनी का मार्केट कैप ₹986 करोड़ पर पहुंच गया।

वानबरी लिमिटेड पर वेंचुरा सिक्योरिटीज की राय

ब्रोकरेज का मानना है कि वानबरी लिमिटेड की आय वित्त वर्ष 2025 से 2028 के बीच 20% की सीएजीआर से बढ़कर ₹1,046 करोड़ तक पहुंच सकती है। वहीं, EBITDA 33% और नेट प्रॉफिट 51% के सीएजीआर से ₹177 करोड़ और ₹104 करोड़ तक पहुंच सकते हैं।

इसके अलावा कंपनी की EBITDA मार्जिन में 310 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी के साथ 15.5% और नेट मार्जिन में 290 बेसिस पॉइंट्स की बढ़त के साथ 10% तक सुधार की उम्मीद है। कंपनी की नेटवर्थ FY24 में ₹28 करोड़ से FY28 तक ₹300 करोड़ तक बढ़ने का अनुमान है।

वानबरी लिमिटेड शेयर

कोविड-19 के दौरान ₹18 प्रति शेयर के निचले स्तर से वानबरी के शेयर करीब 1,565% चढ़ चुके हैं। कंपनी एपीआई और ब्रांडेड जेनेरिक दवाओं पर केंद्रित है, जहां एपीआई मुख्यतः निर्यात और फॉर्म्युलेशन घरेलू बाजार में बेचे जाते हैं।

Wanbury Share Price Target

ब्रोकरेज ने इस शेयर पर BUY कॉल देते हुए इसका टारगेट प्राइस 24 महीनों के लिए ₹458 का दिया है, जो वर्तमान कीमत ₹300.8 से 52% अधिक है।

वानबरी लिमिटेड के बारे में

वानबरी की ताकत उसके एपीआई बिजनेस में है, जहां इसका मेटफॉर्मिन में वैश्विक बाजार में 10% और सर्ट्रालीन में 30% हिस्सा है। FY28 तक एपीआई रेवेन्यू 16% की सीएजीआर से बढ़कर ₹819 करोड़ तक पहुंचने की संभावना है।

घरेलू ब्रांडेड फॉर्म्युलेशन कारोबार में भी तेजी देखी जा रही है, खासकर क्रॉनिक थेरेपी क्षेत्रों में। इस सेगमेंट का राजस्व FY28 तक 47% की सीएजीआर से ₹227 करोड़ तक पहुंच सकता है। यह वृद्धि नए उत्पाद लॉन्च और व्यापक ग्राहक पहुंच से प्रेरित है।

कंपनी ने स्पेन स्थित फॉर्म्युलेशन कारोबार में पुराने घाटे से उबरते हुए FY24 में प्रॉफिटैबिलिटी और पॉजिटिव नेटवर्थ हासिल की है।

हालांकि ब्रोकरेज वेंचुरा ने चेतावनी दी है कि यदि फॉर्म्युलेशन सेगमेंट का विकास लक्ष्य पूरा नहीं हुआ या कंपनी की अत्यधिक निर्भरता मेटफॉर्मिन और सर्ट्रालीन पर रही, तो FY28 के मार्जिन पर असर पड़ सकता है।

कंपनी ने FY26 से FY28 के बीच अपने तनुकु प्लांट में ब्राउनफील्ड विस्तार के लिए ₹165 करोड़ निवेश करने की योजना बनाई है, जो इसके एसेट-लाइट मॉडल को बनाए रखते हुए भविष्य की वृद्धि को समर्थन देगा।