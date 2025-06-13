Gold Price Today: इजरायल-ईरान युद्ध के कारण MCX पर सोना ₹1 लाख के पार, एक्सपर्ट ने दी ये बड़ी चेतावनी

Gold Price Today: इजरायल द्वारा ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करने के बाद मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोने की फ्यूचर ट्रेड की कीमतें 1,00,000 (1 लाख) रुपये प्रति 10 ग्राम को पार गई हैं।

जब भी किसी देश के बीच युद्ध होता है तो लोग सुरक्षित निवेश की तलाश करते हैं जिसमें गोल्ड को सबसे अधिक सुरक्षित माना जाता है। यही कारण है कि सोने की कीमतों में आज यह तेजी देखने को मिल रही है।

शुक्रवार 13 जून को MCX पर सोने का भाव 99,500 रुपये पर खुला, जो 98,392 रुपये के पिछले बंद भाव से 1,108 रुपये या 1.12% की वृद्धि को दर्शाता है।

MCX पर आज सोने का भाव?

खबर लिखे जाने तक सुबह 9:59 बजे तक MCX पर 5 अगस्त 2025 के फ्यूचर ट्रेड वाला सोना 1.81% या 1778 रुपये चढ़कर 100170 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था।

इस समय तक सोने का अधिकतम भाव 100403 रुपये और न्यूनतम भाव 99493 रुपये प्रति 10 ग्राम था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, शुक्रवार को एशियाई कारोबारी घंटों के दौरान सोने की कीमत (XAU/USD) पांच महीने के उच्चतम स्तर 3,425 डॉलर के करीब पहुंच गई।

बढ़ती कीमतें मध्य पूर्व में सामने आ रही घटनाओं के प्रति बाजार की प्रतिक्रिया को दर्शाती हैं।

एक्सपर्ट की बड़ी चेतावनी

उद्योग विश्लेषकों ने चेतावनी दी है कि यदि भू-राजनीतिक स्थिति का हल नहीं निकला, तो सोने की कीमतों में तेजी जारी रह सकती है।

तेल उत्पादक देशों में लगातार संघर्ष से न केवल कमोडिटी बाजार को बल्कि व्यापक आर्थिक संकेत भी प्रभावित होने की उम्मीद है। निवेशक इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध पर बारीकी से नजर रख रहे हैं क्योंकि यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि वैश्विक घटनाएं इसे कैसे प्रभावित करती हैं।

यह दुनिया भर में राजनीतिक अशांति के दौरान एक सुरक्षित निवेश के रूप में सोने के निरंतर महत्व को उजागर करती है। यह साबित करता है कि अनिश्चित समय में सुरक्षा की तलाश करने वाले निवेशकों के लिए सोना एक महत्वपूर्ण परिसंपत्ति है।

