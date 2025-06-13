Aadhaar Free Update: आधार कार्ड फ्री में अपडेट करने का आखिरी मौका, UIDAI ने बताया ऑनलाइन प्रोसेस

आधार कार्ड (Aadhaar Card) एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आज हर जगह जरूरी हो गया है। बैंक अकाउंट ओपन करवाते वक्त, सरकारी स्कीम का फायदा, मोबाइल सिम लेना हो या पासपोर्ट बनवाना हो हर काम के लिए आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है। आधार कार्ड में 12 अंकों की एक यूनिक नंबर होती है, जिसमें फोटो, फिंगरप्रिंट और नाम, पता, उम्र आदि की जानकारी होती है।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

अगर आपने 10 साल पहले आधार बनवाया था और अब तक उसमें कोई बदलाव नहीं किया, तो अब UIDAI कह रही है कि आप अपना आधार अपडेट करें। इसके लिए आपको अपने डिटेल्स के साथ एड्रेस से जुड़े डॉक्युमेंट्स को दोबारा अपलोड करें।

फ्री में होगा आधार अपडेट

UIDAI ने कहा है कि आधारदाता 14 जून 2025 तक बिना कोई पैसा दिए ऑनलाइन अपने आधार में डॉक्युमेंट्स अपडेट कर सकते हैं। इस तारीख के बाद आप आधार अपडेट कराने पर ₹50 चार्ज लगेंगे। बता दें कि ऑनलइन अपडेट ही फ्री में होगा। ऑफलाइन आधार अपडेट करने पर हर अपडेट के लिए ₹50 का चार्ज देना पड़ेगा।

कैसे करें फ्री में आधार अपडेट? (How to update Aadhaar Card Online)

स्टेप 1: https://myaadhaar.uidai.gov.in वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2: आधार नंबर डालें और रजिस्टर्ड मोबाइल पर आया OTP डालकर लॉगिन करें।

स्टेप 3: अब अपनी प्रोफाइल में नाम और पता देखकर चेक करें कि सब ठीक है या नहीं।

स्टेप 4: अगर जानकारी सही है, तो "I verify" पर क्लिक करें।

स्टेप 5: पहचान वाले डॉक्युमेंट (जैसे वोटर ID या PAN कार्ड) अपलोड करें।

स्टेप 6: फिर एड्रेस का डॉक्युमेंट (जैसे बिजली का बिल या बैंक स्टेटमेंट) अपलोड करें।

स्टेप 7: सबमिट बटन पर क्लिक करें।

स्टेप 8: आपको एक रिसीट (Acknowledgement) मिलेगी, उसे डाउनलोड कर लें।

आधार अपडेट क्यों जरूरी है?

अगर आपने पता बदला है या पुराना डॉक्युमेंट एक्सपायर हो गया है, तो नया अपलोड करना जरूरी है। सही जानकारी रहने से सरकारी योजनाओं में नाम जुड़ता है और फायदा मिलता है। बैंक और सरकारी कामों में कोई दिक्कत नहीं आती।