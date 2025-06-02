scorecardresearch
EPFO ने दी बड़ी राहत, ELI स्कीम के लिए UAN-Aadhaar Link की डेडलाइन बढ़ाई

EPFO News: ईपीएफओ ने बड़ा अपडेट दिया है। इस अपडेट के हिसाब से ईपीएफओ ने अब UAN-Aadhaar Link की डेडलाइन को बढ़ा दिया है।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Jun 2, 2025 17:36 IST
EPFO

अगर आपने अभी तक अपना UAN एक्टिवेट नहीं किया है, तो आपके लिए यह खबर है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने UAN एक्टिवेट करने और बैंक अकाउंट से आधार को लिंक करने की लास्ट डेट को एक बार फिर बढ़ा दी है। अगर आप ELI स्कीम का लाभ उठाना चाहते हैं, तो यह काम जरूरी है।

ईपीएफओ द्वारा जारी सर्कुलर के अनुसार यूएएन को सक्रिय करने और आपके आधार से जुड़े बैंक अकाउंट को जोड़ने की नई अंतिम तिथि 30 जून, 2025 है। कर्मचारियों को प्रोसेस पूरी करने के लिए अतिरिक्त समय देने के लिए इस समय सीमा को पहले ही कई बार आगे बढ़ाया जा चुका है ।

यह विस्तार रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना से लाभ उठाने के इच्छुक कर्मचारियों पर लागू होता है।

यूएएन क्या है? (What is UAN?)

यूनिवर्सल अकाउंट नंबर EPFO द्वारा के हर कर्मचारी को दिया जाने वाला 12 अंकों का नंबर है। यह उन्हें विभिन्न नियोक्ताओं के बीच अपने भविष्य निधि अकाउंट का मैनेज करने में सक्षम बनाता है। इससे मेंबर UAN के साथ अपने PF के पैसे को आसानी से मैनेज कर सकते हैं, चाहे आप कितनी भी बार नौकरी बदलें।

एक बार एक्टिव हो जाने पर यूएएन पीएफ बैलेंस देखने, पीएफ पासबुक डाउनलोड करने, पीएफ विड्रॉल या अकाउंट ट्रांसफर के लिए क्लेम करने और डिटेल्स अपडेट करने की सुविधा देता है।  यह सब काम आसानी से ऑनलाइन किया जा सकता है।

यूएएन कैसे एक्टिवेट करें (How to Activate UAN)

UAN को एक्टिव करने के लिए कर्मचारियों को आधार-आधारित वन-टाइम पासवर्ड (OTP) का उपयोग करना होगा। इसके लिए मेंबर को सबसे पहले EPFO सदस्य पोर्टल पर जाकर, "Important Links" के अंतर्गत "UAN सक्रिय करें" पर क्लिक करना है। अब सभी जरूरी डिटेल्स को भरकर आधार OTP की मदद से वेरिफाई करना होगा। यूएएन एक्टिवेट के बाद मेंबर के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक पासवर्ड भेजा जाता है।

ईएलआई योजना के लाभ (ELI SCHEME BENEFITS)

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2024 में रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत, पात्र कर्मचारी मौद्रिक लाभ मिल सकता हैं। लेकिन, यह लाभ एक्टिव यूएएन और आधार से लिंक बैंक अकाउंट होने के बाद ही मिलता है। बता दें कि ELI स्कीम तीन प्रकार की होती हैं।

Priyanka Kumari
Jun 2, 2025