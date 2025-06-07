Aadhaar Free Update: इस दिन से पहल कर लें आधार का ये काम, बाद में लगेगा चार्ज

अगर आपने अभी तक अपना आधार कार्ड (Aadhaar Card) अपडेट नहीं करवाया है, तो आपके पास अब सिर्फ कुछ दिन ही बचे हैं। UIDAI ने आधार डिटेल्स को फ्री में अपडेट कराने की डेडलाइन 14 जून 2025 तय की है। इस तारीख के बाद आधार अपडेट फ्री में नहीं होगा। यानी आधार अपडेट के लिए चार्ज देना होगा।

यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने यह सुविधा उन लोगों के लिए शुरू की थी जिनका आधार कार्ड 10 साल या उससे ज्यादा पुराना है। पहले ये डेडलाइन 14 दिसंबर 2024 थी, जिसे बढ़ाकर अब 14 जून 2025 किया गया है। लेकिन अब इस डेडलाइन के आगे बढ़ने की संभावना बहुत कम है।

आपको यह जानकर ध्यान देना होगा कि फ्री अपडेट (Aadhaar Free Update) की सुविधा केवल myAadhaar Portal पर है। अगर आप आधार सेवा केंद्र (Aadhaar Seva Kendra) जाते हैं या बायोमेट्रिक डेटा (Biometric Update) अपडेट कराते हैं, तो इसके लिए ₹50 शुल्क देना होगा। फिलहाल ऑनलाइन अपडेट के लिए कोई शुल्क नहीं है।

वहीं, अगर आप 14 जून 2025 तक यह अपडेट नहीं कराते हैं तो इसके बाद आपको 50 रुपये का शुल्क देना पड़ेगा। ये चार्ज डॉक्यूमेंट अपडेट के लिए लागू होगा। वहीं बायोमेट्रिक अपडेट के लिए आपको अलग से शुल्क देना होगा।

आधार फ्री में ऑनलाइन कैसे करें अपडेट? (How to update Aadhaar card Online?)

स्टेप 1: सबसे पहले UIDAI की वेबसाइट myaadhaar.uidai.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2: 'माई आधार' सेक्शन में जाकर 'अपना आधार अपडेट करें' चुनें।

स्टेप 3: 'डॉक्यूमेंट अपडेट' पर क्लिक करें

स्टेप 4: आधार नंबर और कैप्चा दर्ज करें और OTP से लॉगिन करें।

स्टेप 5: जो जानकारी अपडेट करनी है, उसे चुनें और डॉक्यूमेंट अपलोड करें।

स्टेप 6: सबमिट के बाद आपको एक यूआरएन नंबर मिलेगा जिससे आप स्टेटस चेक कर सकते हैं।

अगर आपने 14 जून तक अपना आधार अपडेट नहीं कराया, तो आपको हर अपडेट के लिए 50 रुपये का चार्ज देना होगा। इससे बचने के लिए समय रहते यह काम कर लेना समझदारी है। कई सरकारी योजनाओं जैसे उज्ज्वला योजना, पीएम किसान योजना, राशन कार्ड आदि में आधार की सही जानकारी जरूरी होती है। अगर आधार में कोई गलती है तो आपको इन सुविधाओं का लाभ मिलने में दिक्कत हो सकती है।