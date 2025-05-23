scorecardresearch
Aadhaar Card: कहीं आपका आधार कार्ड गलत हाथों में तो नहीं? मिनटों में ऐसे करें चेक

Aadhaar Card: हम सबके मन में हमेशा डर बना रहता है कि कहीं हमारे आधार कार्ड का गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है। इस डर को खत्म करने के लिए आप अपने आधार की हिस्ट्री चेक कर सकते हैं।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: May 23, 2025 17:42 IST
Aadhaar Card

आजकल ऑनलाइन फ्रॉड (Online Fraud) के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। हर दिन कहीं न कहीं किसी का डेटा चोरी होता है या फिर किसी के नाम पर लोन निकल जाता है। ऐसे में आधार कार्ड (Aadhaar Card) का गलत इस्तेमाल भी एक बड़ी टेंशन बन चुका है। दरअसल, आधार अब बैंकिंग, सब्सिडी, सिम कार्ड से लेकर हर जरूरी काम में काम आता है।

अगर आपको भी ये डर है कि कहीं आपके आधार का कोई गलत फायदा तो नहीं उठा रहा, तो घबराइए मत। आप घर बैठे सिर्फ कुछ क्लिक में यह जान सकते हैं कि आपके आधार का कहां-कहां इस्तेमाल हुआ है। बता दें कि यह सर्विस बिलकुल फ्री है!

ऐसे करें चेक आधार हिस्ट्री (How to check Aadhaar History)

UIDAI की वेबसाइट पर जाकर आप यह देख सकते हैं कि पिछले 6 महीनों में आपके आधार नंबर का इस्तेमाल कब और कहां हुआ। इसके लिए नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो करें।

स्टेप 1: सबसे पहले UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2: अब Aadhaar Services सेक्शन में “Aadhaar Authentication History” पर क्लिक करें।

स्टेप 3: अब अपना 12 अंकों का आधार नंबर और वेबसाइट पर दिख रहा सिक्योरिटी कोड डालें।

स्टेप 4: इसके बाद “Send OTP” पर क्लिक करें। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर OTP आएगा।

स्टेप 5: OTP डालकर Submit करें।

स्टेप 6: अब आपको Authentication Type, Date Range और OTP जैसे ऑप्शन भरने होंगे।

स्टेप 7: आखिर में Verify OTP पर क्लिक करें।

अब आपके सामने एक पूरी लिस्ट आ जाएगी जिसमें शो होगा कि आपके आधार का इस्तेमाल कब, कहां और कैसे हुआ।

ऐसे करें शिकायत

अगर आपको लिस्ट देखकर लगता है कि आपके आधार का गलत इस्तेमाल हुआ है, तो घबराएं नहीं। आप तुरंत शिकायत कर सकते हैं।
आधारदाता टोल फ्री नंबर 1947 पर कॉल करके शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा help@uidai.gov.in पर ईमेल कर सकते हैं। वहीं,uidai.gov.in/file-complaint पर जाकर ऑनलाइन शिकायत भी कर सकते हैं।

मरने के बाद आधार का क्या होता है?

अभी तक भारत में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जिससे किसी मृत व्यक्ति का आधार कार्ड रद्द किया जा सके। ऐसे में मरने के बाद उस व्यक्ति का आधार कार्ड गलत हाथों में ना जाए, यह जिम्मेदारी परिवार की बनती है। अगर मृत व्यक्ति किसी सरकारी योजना का लाभ ले रहा था, तो संबंधित विभाग को उसकी मौत की जानकारी जरूर देनी चाहिए ताकि उसका नाम योजना से हटाया जा सके। इसके अलावा फैमिली मेंबर को मृतक का आधार कार्ड लॉक कर देना चाहिए।

कैसे करें आधार को लॉक (How to lock your aadhaar card)

स्टेप 1: UIDAI वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2: Aadhaar Services में “Lock/Unlock Aadhaar” पर क्लिक करें

स्टेप 3: आधार लॉक करने के लिए आधार नंबर, पूरा नाम और पिन कोड डालें।

स्टेप 4: अब मोबाइल पर OTP आएगा, उसे डालकर सबमिट करें। 

इस तरह आधार लॉक हो जाएगा। वहीं,आधार को अनलॉक करने के लिए वर्चुअल ID (VID) और सिक्योरिटी कोड डालें। अब OTP से वेरिफाई करें और आधार अनलॉक हो जाएगा।

Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
May 23, 2025