असली दिखता है पर होता नकली, फेक Aadhaar Card को घर बैठे करे वेरिफाई

आज के वक्त में Aadhaar Card हर छोटे-बड़े काम के लिए जरूरी हो गया है। चाहे नया सिम लेना हो, बैंक अकाउंट खोलना हो या फिर कोई सरकारी काम हो-हर जगह आधार नंबर मांगा जाता है। यही वजह है कि कुछ लोग इसका गलत फायदा उठाकर फेक आधार कार्ड (Fake Aadhaar Card) का इस्तेमाल करने लगे हैं।

अगर आप मकान किराए पर दे रहे हैं, किसी को नौकरी पर रख रहे हैं या फिर किसी अनजान व्यक्ति से कोई डील कर रहे हैं, तो उसकी पहचान पक्की करना बेहद जरूरी है। वरना आप भी किसी कानूनी झमेले में फंस सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि आप कैसे घर बैठे आधार कार्ड को ऑनलाइन वेरीफाई (Aadhaar Card Verification) कर सकते हैं।

mAadhaar ऐप से कैसे करें आधार वेरीफिकेशन? (How to verify aadhaar through mAadhaar App)

UIDAI (Unique Identification Authority of India) ने mAadhaar नाम की मोबाइल ऐप बनाई है, जिससे आप आसानी से किसी भी आधार नंबर को वेरिफाई कर सकते हैं। इसकी मदद से कुछ ही सेकंड में पता चल सकता है कि आधार कार्ड असली है या नकली। mAadhaar से आधार वेरिफाई करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें-

स्टेप 1: अपने मोबाइल में mAadhaar App को Google Play Store से डाउनलोड करें।

स्टेप 2: ऐप इंस्टॉल होने के बाद लॉगइन करें।

स्टेप 3: लॉगइन करने के बाद My Aadhaar सेक्शन में जाएं।

स्टेप 4: वहां आधार नंबर और कुछ जरूरी डिटेल्स डालें।

स्टेप 5: अब ऐप आपको तुरंत बताएगा कि आधार कार्ड असली है या फर्जी।

QR कोड से भी करें वेरिफाई (How to verify aadhaar through QR Code)

अब जो नए आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं, उनमें QR Code शामिल होता है। इस QR कोड में कार्डहोल्डर का नाम, जन्मतिथि, पता और फोटो जैसी जानकारी होती है। इसे स्कैन करके भी आधार को वेरिफाई किया जा सकता है। इसके लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें:

स्टेप 1: सबसे पहले अपने मोबाइल में Aadhaar QR Scanner App को डाउनलोड करें।

स्टेप 2: ऐप खोलें और फिजिकल आधार कार्ड पर छपे QR कोड को स्कैन करें।

स्टेप 3: अगर आधार असली है, तो आपको सारी जानकारी तुरंत स्क्रीन पर दिखेगी। लेकिन अगर कार्ड फर्जी है, तो स्कैन करने के बाद कोई डिटेल्स नहीं आएंगी।