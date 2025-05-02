पेपरवर्क की झंझट खत्म, अब Aadhaar से खुल जाएगा सेविंग अकाउंट
अब अगर आप पोस्ट ऑफिस की किसी स्कीम में पैसा लगाना चाहते हैं, तो फॉर्म भरने की झंझट छोड़िए और बस आधार लेकर पोस्ट ऑफिस जाइए।
अगर आप पोस्ट ऑफिस की सेविंग स्कीम (Post Office Saving Scheme) में पैसा लगाना चाहते हैं, तो अब ये काम पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। 23 अप्रैल 2025 से पोस्ट ऑफिस ने एक नई डिजिटल सर्विस शुरू की है। इस सर्विस में अब अकाउंट खोलने के लिए फॉर्म भरने या डिपॉजिट स्लिप देने की जरूरत नहीं होगी। सिर्फ आधार कार्ड और फिंगरप्रिंट से अकाउंट चंद मिनटों में खुल जाएगा।
कस्टमर को मिलेगा नई सुविधा का फायदा
पोस्ट ऑफिस की यह सर्विस फिलहाल चार बड़ी सेविंग स्कीमों (पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम (MIS), टाइम डिपॉजिट (TD), किसान विकास पत्र (KVP) और नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC)) के लिए शुरू की गई है। । अब इन स्कीमों में अकाउंट खोलना न तो झंझट वाला होगा और न ही टाइम लेने वाला।
अब मिनटों खुलेगा सेविंग अकाउंट
अगर आप सेविंग अकाउंट खोलना चाहते हैं तो बस पोस्ट ऑफिस जाइए, काउंटर पर कर्मचारी को बताइए कि अकाउंट खोलना है। फिर अपना आधार कार्ड (Aadhaar Card) दीजिए और मशीन पर फिंगरप्रिंट लगाइए। आपकी सारी जानकारी अपने आप सिस्टम में आ जाएगी। आप जितनी राशि जमा करना चाहते हैं, वो बताइए और दोबारा फिंगरप्रिंट लगाइए और आपका अकाउंट खुल जाएगा।
पेपर वाला तरीका भी रहेगा जारी
अगर आप फॉर्म भरकर अकाउंट खोलने की पुराना प्रोसेस पसंद करते हैं तो उसकी सुविधा भी अभी जारी रहेगी। नई सुविधा सिर्फ एक ऑप्शन है, कोई मजबूरी नहीं। आप दोनों में से जो तरीका बेहतर लगे उसे चुन सकते हैं।
डिजिटल होने वाला है पोस्ट ऑफिस
आपका आधार नंबर पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। अगर किसी डॉक्यूमेंट में आधार नंबर दिखता भी है, तो पोस्ट ऑफिस कर्मचारी खुद ही उसके पहले आठ नंबर ब्लैक कर देंगे, ताकि आपकी जानकारी किसी के हाथ न लगे।
अभी तो सिर्फ अकाउंट खोलने की सुविधा शुरू हुई है। लेकिन आने वाले समय में खाता बंद करना, ट्रांसफर कराना और नॉमिनी बदलने जैसे काम भी इसी बायोमेट्रिक प्रोसेस से किए जा सकेंगे। यानी पूरा सिस्टम धीरे-धीरे पेपरलेस और डिजिटल हो रहा है। इस नई सिस्टम से सबसे बड़ा फायदा आम ग्राहकों को होगा। इन्हें अब लाइन में लगने, फॉर्म भरने या बार-बार पूछताछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं, दूसरी तरफ पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों का भी काम तेज और आसान हो जाएगा।