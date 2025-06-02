आज के समय में आधार कार्ड (Aadhaar Card) बहुत जरूरी हो गया है। सरकारी काम के साथ गौर-सरकारी जैसे सिम लेना, होटल रूम बुक करना हो या फिर ट्रेन टिकट लेना हो आधार कार्ड जरूरी हो गया है।

ऐसे में सवाल आता है कि अगर आधार कार्ड खो जाए तो उसे रिकवर कैसे किया जाए। वैसे अगर आधार नंबर याद हो तब आधार कार्ड को रिकवर करना बेहद आसान होगा। लेकिन, बिना आधार नंबर (Aadhaar Number) के इसे रिकवर करना थोड़ा मुश्किल है। हम आपको नीचे बताएंगे कि बिना आधार नंबर के आधार कार्ड को कैसे रिकवर किया जा सकता है।

आधार नंबर का पता कैसे लगाएं? (How to get Aadhaar Number)

अगर आपका आधार नंबर मोबाइल से लिंक है तो आप आसानी से इसे रिकवर कर सकते हैं। आधार नंबर को रिकवर करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें।

स्टेप 1: सबसे पहले UIDAI के हेल्पलाइन नंबर 1947 पर कॉल करें।

स्टेप 2: अब कुछ पर्सनल डिटेल्स जैसे- नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस आदि डिटेल्स भरें।

स्टेप 3: इसके बाद EID नंबर बताया जाएगा।

स्टेप 4: EID नंबर को नोट कर लें। इस नंबर के जरिये आसानी से IVRS या आधार वेबसाइट के जरिये आधार नंबर का पता लगाया जा सकता है।

UIDAI वेबसाइट से कैसे पता करें आधार नंबर (How to get Aadhaar number through UIDAI)

स्टेप 1: UIDAI बेवसाइट पर जाएं।

स्टेप 2: अब retrieve UID/EID के ऑप्शन को सेलेक्ट करें।

स्टेप 3: इसके बाद डिटेल्स भरें और GET OTP पर क्लिक करें।

स्टेप 4: रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी और कैप्चा को भरें।

स्टेप 5: इसके बाद आपको SMS पर आधार नंबर मिल जाएगा।

यूजर चाहें तो कॉल के जरिये भी आधार नंबर जान सकते हैं। इसके लिए उन्हें 1947 पर कॉल करके IVRS ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद सभी पर्सनल डिटेल्स की जानकारी देने के बाद EID नंबर बताना होगा। यह सभी डिटेल्स देने के बाद आधार नंबर बता दिया जाएगा।

आधार नंबर से आधार कार्ड कैसे डाउनलोड करें? (How to download Aadhaar Card through Aadhaar Number)

अगर यूजर के पास आधार नंबर है तो वह आसानी से आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें UIDAI की वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड आधार कार्ड पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आधार नंबर और ओटीपी दर्ज करने के बाद आसानी से आधार कार्ड डाउनलोड किया जा सकता है।