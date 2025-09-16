Textile Stocks: भारत की अग्रणी टेक्सटाइल कंपनियों KPR Mill, Indo Count Industries और Welspun Living के शेयर मंगलवार को 6% तक चढ़े।

टेक्सटाइल शेयरों में क्यों तेजी?

तेजी तब देखने को मिली जब खबर आई कि भारत और अमेरिका के चीफ नेगोशिएटर ब्रेंडन लिंच के साथ बातचीत एक बार फिर दिल्ली में शुरू होने जा रही है। हालांकि ये कोई नई बातचीत नहीं है, बल्कि पहले से चल रही प्रक्रिया का ही हिस्सा है। लेकिन इस बार इसमें वाणिज्य मंत्रालय और विदेश मंत्रालय दोनों की भागीदारी है, जो इस बातचीत के महत्व को दिखाता है।

मंगलवार को इस भरोसे का असर शेयरों पर साफ दिखा। Indo Count के शेयर 6% चढ़कर ₹297.3 पर पहुंच गए, वहीं KPR Mill में 3.9% और Welspun Living में 3% की तेजी आई।

पिछले महीने जब औपचारिक बातचीत टाल दी गई थी, तब बाजार में थोड़ी चिंता दिखी थी। अब बातचीत फिर से शुरू होने की खबर निवेशकों के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल मानी जा रही है।

टैरिफ का असर और कूटनीति से उम्मीदें

ट्रंप प्रशासन ने भारत पर अतिरिक्त 25% शुल्क लगाया था, जिससे अमेरिकी आयात पर कुल शुल्क 50% तक पहुंच गया। रूस से तेल खरीद पर जवाबी कार्रवाई के रूप में लागू इस कदम ने भारतीय टेक्सटाइल निर्यातकों की वित्तीय स्थिति को बुरी तरह प्रभावित किया।

KPR Mill, Indo Count और Welspun Living जैसी कंपनियां अपनी कुल कमाई का 50% से 70% तक हिस्सा अमेरिकी बाजार से कमाती हैं। ऐसे में भारत-अमेरिका के बीच होने वाली हर कूटनीतिक हलचल या प्रगति का सीधा असर इन कंपनियों पर पड़ता है।सरकारी रुख और बाजार की नजरें

वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भरोसा दिलाया है कि भारत और अमेरिका के बीच पहली ट्रेड डील नवंबर तक साइन हो जाएगी, और फिलहाल घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब निवेशकों की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि आने वाली बातचीत से टैरिफ कम होंगे या नहीं और क्या टेक्सटाइल सेक्टर को राहत मिलेगी।

बीते कुछ महीनों में इस सेक्टर के शेयर बहुत उतार-चढ़ाव वाले रहे हैं। इसकी बड़ी वजह यह रही कि टैरिफ से जुड़ी अनिश्चितता ने कंपनियों के मार्जिन और निर्यात की संभावनाओं पर दबाव बना दिया। साथ ही, घरेलू बाजार में भी जबरदस्त कॉम्पिटिशन जारी है।