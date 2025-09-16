scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारहीरो, बजाज, रॉयल एनफील्ड जैसे बड़े ब्रांड को ऑटो पार्ट्स सप्लाई करती है कंपनी! आज 19% से ज्यादा उछला भाव

कंपनी का शेयर आज बीएसई पर 33.95 रुपये पर खुला था और अब तक शेयर अपने इंट्राडे हाई 41.20 रुपये पर पहुंच गया है।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Sep 16, 2025 12:15 IST

Stock on Radar: ऑटो कंपोनेंट बनाने वाली स्मॉल कैप कंपनी पावना इंडस्ट्रीज लिमिटेड (Pavna Industries Ltd) के शेयरों में आज 19% से ज्यादा की तेजी देखने को मिल रही है। बीएसई के डेटा के मुताबिक 50 रुपये से कम वाले इस शेयर में सुबह 11:49 बजे तक 7,26,718 (7.26 लाख) इक्विटी शयरों में ट्रेड हुआ है।

खबर लिखे जानें तक शेयर दोपहर 12:01 बजे तक एनएसई पर 19.97% या 6.80 रुपये की तेजी के साथ 40.85 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 19.19% या 6.59 रुपये चढ़कर 40.93 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

Pavna Industries Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 15 प्रतिशत से ज्यादा चढ़ा है। 

लेकिन शेयर पिछले 1 महीने में सपाट रहा है और पिछले 3 महीने में 6 प्रतिशत से ज्यादा गिरा है। हालांकि पिछले 6 महीने में शेयर 19 प्रतिशत से ज्यादा चढ़ा है। 

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 4 प्रतिशत से अधिक और पिछले 2 साल में 9 प्रतिशत से अधिक टूटा है।

Pavna Industries के बारे में 

पावना इंडस्ट्रीज ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए पार्ट्स और कंपोनेंट्स बनाती है। कंपनी दोपहिया और चारपहिया वाहनों के लिए इग्निशन स्विच, फ्यूल कैप, लॉक सेट, डाई-कास्टिंग पार्ट्स, और कई तरह के इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स तैयार करती है। 

पावना इंडस्ट्रीज के क्लाइंट की बात करें तो इनमें बड़े ऑटोमोबाइल ब्रांड्स हैं जैसे हीरो, होंडा, बजाज, TVS और रॉयल एनफील्ड का नाम शामिल है।

कंपनी का हेड ऑफिस उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में है और इसके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भारत के अलग-अलग राज्यों में फैले हुए हैं। पावना इंडस्ट्रीज ने टेक्नोलॉजी, रिसर्च और इनोवेशन पर खास ध्यान दिया है, जिससे यह क्वालिटी प्रोडक्ट्स देने में कामयाब रही है।

कंपनी का मकसद है कि वह ग्राहकों को सुरक्षित, टिकाऊ और किफायती ऑटो पार्ट्स दे सके। पावना इंडस्ट्रीज धीरे-धीरे अपने कारोबार को देश के साथ-साथ विदेशों में भी फैला रही है और निर्यात भी कर रही है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Sep 16, 2025