गुरुवार को अहमदाबाद के सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास एयर इंडिया की फ्लाइट AI171 (Air India Flight AI171) हादसे का शिकार हो गई। यह फ्लाइट लंदन गैटविक (London Gatwick) जा रही थी। फ्लाइट अहमदाबाद में उड़ान भरते ही क्रैश हो गई।

प्लेन एक बोइंग 787 ड्रीमलाइनर (Boeing 787 Dreamliner) था। इस दुर्घटना की जांच जारी है। इस दुर्घटना के बाद अब बड़ा सवाल है कि यात्रियों और उनके परिवारों को कितना मुआवजा मिलेगा और इसमें ट्रैवल इंश्योरेंस (Travel Insurance) क्या मदद कर सकता है।

इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर एयरलाइंस की जिम्मेदारी क्या होती है?

जब कोई इंटरनेशनल फ्लाइट हादसे का शिकार होती है और उसमें मौत या चोट होती है, तो एयरलाइंस को मुआवजा देना होता है। भारत ने Montreal Convention 1999 को अपनाया है, जो अंतरराष्ट्रीय समझौता है। इसके तहत हर यात्री के लिए 128,821 Special Drawing Rights (SDRs) का मुआवजा मिलता है। यह करीब ₹1.4 करोड़ होता है, चाहे गलती किसी की भी हो।

अगर यह साबित हो जाए कि एयरलाइंस की लापरवाही थी, तो मुआवजा इससे भी ज्यादा हो सकता है। हालांकि मॉन्ट्रियल कन्वेंशन इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए है, लेकिन DGCA (Directorate General of Civil Aviation) के नियमों के तहत कई भारतीय एयरलाइंस घरेलू उड़ानों के लिए भी ऐसी ही पॉलिसी अपनाती हैं। यानी घरेलू यात्रियों को भी नुकसान होने पर मुआवजा मिल सकता है।

ट्रैवल इंश्योरेंस कैसे बचाव करता है?

ट्रैवल इंश्योरेंस (Travel Insurance) सिर्फ बैग गुम होने या फ्लाइट कैंसल होने पर ही नहीं, बल्कि फ्लाइट क्रैश जैसी बड़ी घटनाओं में भी काफी मददगार होता है।

फ्लाइट एक्सीडेंट इंश्योरेंस (Flight Accident Insurance) खासतौर पर हवाई सफर के दौरान होने वाली घटनाओं को कवर करता है। ज्यादातर ट्रैवल इंश्योरेंस प्लान्स में Accidental Death Benefit ₹25 लाख से लेकर ₹1 करोड़ तक का होता है।

Permanent Disability Compensation ₹5 लाख से ₹10 लाख तक मिल सकता है।अस्पताल में भर्ती होने, मेडिकल इमरजेंसी या मेडिकल इवैक्यूएशन की सुविधा भी इनमें शामिल होती है। कई इंश्योरेंस कंपनियां अस्पताल में भर्ती रहने पर Daily Allowance भी देती हैं, जिससे खर्च में थोड़ी राहत मिलती है।

मुआवजे के लिए क्या करना होगा?

एयरलाइंस की ओर से मुआवजा ऑटोमैटिक नहीं मिलता, इसके लिए आपको आवेदन करना होता है। अगर आपके पास ट्रैवल इंश्योरेंस है, तो उसकी क्लेम प्रोसेस को भी तुरंत शुरू करना चाहिए। क्लेम के लिए सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे टिकट, बोर्डिंग पास, बीमा पॉलिसी, अस्पताल या डेथ सर्टिफिकेट को संभालकर रखें।