Israel- Iran War: ईरान का जवाबी हमला, इजरायल पर दागे 100 से अधिक ड्रोन; एक्टिव हुआ आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम
ईरान ने इजरायल पर 100 से ज़्यादा ड्रोन दागे हैं जिसके बाद इजरायल का आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया है।
Israel- Iran War: इजरायल के हमले के बाद अब ईरान ने इजरायल पर जवाबी हमला किया है। ईरान ने इजरायल पर 100 से ज़्यादा ड्रोन दागे हैं जिसके बाद इजरायल का आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया है। इसी बीच, इजरायल डिफेंस फोर्सेज (IDF) ने दावा किया है कि उन्होंने ईरान के तीन प्रमुख सैन्य अधिकारियों को मार गिराया है।
IDF ने एक पोस्ट में बताया कि "हम अब इसकी पुष्टि कर सकते हैं कि ईरानी सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ, ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर, और ईरान के इमरजेंसी कमांड के कमांडर उन इजरायली हमलों में मारे गए हैं, जो ईरान में 200 से अधिक लड़ाकू विमानों द्वारा किए गए थे. ये तीनों क्रूर सामूहिक हत्यारे थे, जिनके हाथ अंतरराष्ट्रीय खून से सने हुए थे. इनके बिना दुनिया एक बेहतर जगह होगी."
इजरायल द्वारा ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किए जाने के बाद मध्य पूर्व में तनाव बढ़ गया है। इजरायल का कहना है कि उसने ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने से रोकने के लिए यह कार्रवाई की है। जवाब में, ईरान ने भी इजरायल पर 100 से अधिक ड्रोन से हमला किया है।
अमेरिका ने इजरायल में अपने नागरिकों के लिए जारी किया सुरक्षा अलर्ट
इन घटनाओं के बीच, यरुशलम स्थित अमेरिकी दूतावास ने शुक्रवार की सुबह अपने नागरिकों के लिए सुरक्षा अलर्ट जारी किया. अलर्ट में कहा गया है, "वर्तमान सुरक्षा स्थिति को देखते हुए, अमेरिकी दूतावास ने अपने सभी सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को अगले आदेश तक सुरक्षित स्थानों पर रहने का निर्देश दिया है"