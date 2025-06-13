scorecardresearch
Delhi,UPDATED: Jun 13, 2025 12:13 IST

Oil & Gas Companies Stock Today: ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते तनाव के चलते ब्रेंट क्रूड की कीमतों में 13% उछाल दर्ज किया गया जिसके बाद आज भारतीय शेयर बाजार में तेल और गैस क्षेत्र की कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट आई।

बीएसई ऑयल एंड गैस इंडेक्स के आठ से अधिक शेयर 4% तक टूटे। सबसे अधिक गिरावट इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (IGL) में रही, जो 4.11% गिरकर ₹194.80 पर ट्रेड कर रहा था।

इसके अलावा सरकारी तेल कंपनियों में बीपीसीएल 3.86%, एचपीसीएल 2.80% और आईओसी 2.20% तक गिरे। गेल इंडिया 1.95% गिरकर ₹188.45 पर ट्रेड कर रहा था। रिलायंस इंडस्ट्रीज में 1.60% की गिरावट देखी गई, जबकि पेट्रोनेट एलएनजी में 1.09% और महानगर गैस में 2.81% की गिरावट आई। गुजरात गैस लिमिटेड का शेयर भी 2.33% गिरकर ₹465.55 पर पहुंच गया।

जियोजित इन्वेस्टमेंट्स के वीके विजयकुमार ने कहा कि अहमदाबाद एयर ट्रैजेडी के बाद अब ईरान पर इजरायल का हमला और उसके संभावित आर्थिक परिणाम चिंता का विषय हैं। इजरायल ने इस ऑपरेशन को कई दिनों तक चलाने की बात कही है। अगर ईरान ने प्रतिशोध में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद किया, तो तेल आपूर्ति पर गंभीर असर पड़ेगा।

उधर, ऑयल इंडिया 2.49% चढ़कर ₹479 पर ट्रेड कर रहा था और ओएनजीसी 0.89% बढ़कर ₹250 पर कारोबार कर रहा था।

विजयकुमार के अनुसार, “जैसे-जैसे संघर्ष लंबा खिंचेगा, बाजार जोखिम से दूर भागेगा। तेल-आधारित इनपुट उपयोग करने वाले क्षेत्र जैसे एविएशन, पेंट, एडहेसिव और टायर प्रभावित होंगे, जबकि ओएनजीसी और ऑयल इंडिया जैसी उत्पादक कंपनियां मजबूत रहेंगी।”

इजरायल ने ईरान के न्यूक्लियर और मिसाइल ठिकानों पर हमले की पुष्टि की है।

एमके ग्लोबल ने कहा कि ब्रेंट क्रूड की कीमतें भले ही अस्थिर हैं, लेकिन बुनियादी आर्थिक कारक हावी रहेंगे और उन्होंने अपने FY26 के $70 प्रति बैरल के अनुमान को अपरिवर्तित रखा है।

जेएम फाइनेंशियल के अनुसार, एशियाई एलएनजी की कीमतें ऊंची बनी हुई हैं, जिससे गुजरात गैस, पेट्रोनेट एलएनजी और गेल जैसी कंपनियों के लिए निकट भविष्य में मांग पर दबाव बना रह सकता है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
