PM Jan Dhan Yojana में ये लोग नहीं खुलवा सकते खाता, क्या आप भी लिस्ट में हैं?

सरकार की तरफ से लोगों की आर्थिक हालत सुधारने और बैंकिंग सेवाओं से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री जन धन योजना (Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana) चलाई जाती है। इस योजना की शुरुआत साल 2014 में हुई थी। इसका उद्देश्य हर व्यक्ति के पास बैंक अकाउंट हो। हालांकि, इस योजना से जुड़े कुछ नियम है।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

कौन खोल सकता है जन धन अकाउंट? (Jan Dhan Scheme Eligibilty)

अगर आपकी उम्र 10 साल या उससे ज्यादा है, तो आप जन धन खाता खुलवा सकते हैं। लेकिन ध्यान दें कि इस अकाउंट से मिलने वाले बीमा फायदे केवल उन्हीं को मिलेंगे जिनकी उम्र 18 से 59 साल के बीच है। यह खाता बिना किसी मिनिमम बैलेंस (Zero Balance Account) के खुलता है और इसमें बैंक की बाकी सुविधाएं भी दी जाती हैं।

हालांकि यह योजना गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए बनाई गई है, लेकिन कुछ लोग इस खाता सुविधा से वंचित रह सकते हैं। ये लोग हैं-

केंद्र या राज्य सरकार में सरकारी नौकरी (Government Job) करने वाले



इनकम टैक्स (Income Tax) भरने वाले



आर्थिक रूप से संपन्न लोग (Financially Strong)



किसी सरकारी स्कीम के लाभार्थी



क्या मिलता है इस खाते में? (Jan Dhan Bank Account Benefit)

जन धन खाते के साथ कई फायदे मिलते हैं:

इसमें 1 लाख रुपये का एक्सिडेंटल बीमा (Accidental Insurance) मिलता है।



अगर खाताधारक की मृत्यु होती है तब 30,000 रुपये का डेथ बेनिफिट (Life Insurance Benefit) मिलता है।



ATM कार्ड (RuPay Card) की सुविधा मिलता है।



बैंक से पैसे निकालने और जमा करने की सुविधा मिलती है।



कई सरकारी योजनाओं की सब्सिडी इसी खाते में सीधे ट्रांसफर होती है।

जन धन खाता कैसे खोलें? (How to open Jan Dhan Bank Account?)

स्टेप 1: आपको अपने नजदीकी किसी भी सरकारी या निजी बैंक की शाखा में जाना है। वहां पर जन धन योजना के फॉर्म (Jan Dhan Account Form) मांगना है।

स्टेप 2: फॉर्म भरें और साथ में आधार कार्ड, पता प्रमाण (Address Proof) और अन्य जरूरी दस्तावेजों की फोटो कॉपी लगाएं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी साथ ले जाएं।

स्टेप 3: फॉर्म को बैंक अधिकारी को जमा करें और अगर सब कुछ सही पाया गया तो आपका अकाउंट कुछ ही दिनों में खुल जाएगा।

यह अकाउंट सिर्फ पैसे रखने के लिए नहीं है, बल्कि इससे आप सरकारी योजनाओं का फायदा सीधा अपने खाते में ले सकते हैं। यह बैंक अकाउंट आम लोगों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने की एक शानदार पहल है।