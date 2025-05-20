HDFC Bank ने अपने यूजर्स के लिए SmartWealth ऐप पर नया फीचर लॉन्च किया है। इस फीचर से अब लोग अपने सभी म्यूचुअल फंड निवेश का पूरा ब्यौरा एक ही जगह देख सकेंगे। इस नए फीचर से यूजर्स जान पाएंगे कि उन्हें म्यूचुअल फंड से कितना फायदा (Capital Gain) या नुकसान (Capital Loss) हुआ। ये सुविधा भारत में पहली बार किसी बैंक के ऐप में दी गई है।

advertisement

एक ऐप में सारे म्यूचुअल फंड का हिसाब

SmartWealth ऐप का ये नया Capital Gains & Losses फीचर HDFC Bank के साथ-साथ बाकी सभी प्लेटफॉर्म्स के साथ बाकी म्यूचुअल फंड निवेश को भी ट्रैक कर सकता है। इसका मतलब है कि अगर आपने किसी और वेबसाइट या ऐप से भी म्यूचुअल फंड खरीदा है तो उसकी जानकारी भी अब SmartWealth ऐप में शो होगा।

HDFC Bank का कहना है कि इससे उन निवेशकों को काफी सुविधा मिलेगी जो कई जगहों से म्यूचुअल फंड खरीदते हैं। अब उन्हें बार-बार अलग-अलग जगह से स्टेटमेंट निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

रिपोर्ट निकालना हुआ आसान

इस नए फीचर की मदद से यूजर्स किसी भी तारीख का रिपोर्ट निकाल सकते हैं। यूजर चाहे तो सिर्फ इस ऐप से फाइनेंशियल ईयर के साथ पिछले साल की रिपोर्ट भी निकाल सकते हैं। यूजर किसी एक तारीख का भी स्टेटमेंट देख सकते हैं। ये रिपोर्ट शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों की जानकारी देती है।

आपको बता दें कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का मतलब है वो मुनाफा जो एक साल से कम समय में म्यूचुअल फंड बेचकर मिला हो। वहीं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन उस प्रॉफिट को कहते हैं जो एक साल से ज्यादा समय में फंड बेचने से मिला हो।

टैक्स फाइल करना हुआ और भी आसान

इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने में सबसे ज्यादा परेशानी तब होती है जब आपके पास सारे इनवेस्टमेंट की जानकारी इकट्ठा नहीं होती। लेकिन SmartWealth ऐप के इस नए फीचर से आपकी कैपिटल गेन रिपोर्ट बस कुछ ही सेकेंड में मिल जाएगी। इससे आपको टैक्स फाइल करने में काफी आसानी होगी।

ये नया फीचर सिर्फ टैक्स के लिए ही नहीं, बल्कि समझदारी से निवेश करने में भी आपकी मदद करेगा। इस फीचर से यूजर को पता चलेगा कि कौन-सा फंड अच्छा रिटर्न दे रहा है और कौन-सा नहीं।

HDFC Bank ने कहा कि अगर किसी यूजर को SmartWealth ऐप पर यह फीचर नहीं दिख रहा है तो उन्हें अपना ऐप अपडेट करना होगा। ये सर्विस ऐप के लेटेस्ट वर्जन में उपलब्ध है। HDFC Bank ने सभी यूजर्स से कहा है कि वे अपना ऐप जल्द से जल्द अपडेट कर लें ताकि इस सुविधा का पूरा लाभ उठा सकें।

advertisement

SmartWealth ऐप क्या है? (What is SmartWealth?)

SmartWealth, HDFC Bank का डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इस ऐप से यूजर्स म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। यह ऐप खास उन लोगों के लिए बनाया गया है जो स्मार्ट तरीके से निवेश करना चाहते हैं।