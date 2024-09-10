Gopal Snacks Share Price: नमकीन, स्नैक्स बनाने वाली कंपनियों में आई तूफानी तेजी
नमकीन और स्नैक बनाने वाली कंपनियों के शेयरों में मंगलवार, 10 सितंबर को कारोबारी सत्र के दौरान 9 प्रतिशत तक की तूफानी तेजी देखने को मिली। इन स्टॉक्स में खबर ये है कि भारत सरकार ने सोमवार, 9 सितंबर को आयोजित जीएसटी परिषद की बैठक में नमकीन और नमकीन उत्पादों की जीएसटी दरों में कटौती की है।
नमकीन और स्नैक बनाने वाली कंपनियों के शेयरों में मंगलवार, 10 सितंबर को कारोबारी सत्र के दौरान 9 प्रतिशत तक की तूफानी तेजी देखने को मिली।
इन स्टॉक्स में खबर ये है कि भारत सरकार ने सोमवार, 9 सितंबर को आयोजित जीएसटी परिषद की बैठक में नमकीन और नमकीन उत्पादों की जीएसटी दरों में कटौती की है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी परिषद की 54वीं बैठक में घोषणा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी परिषद की 54वीं बैठक में घोषणा की कि एथनिक स्नैक्स या पैकेज्ड नमकीन उत्पादों पर जीएसटी दर को 18 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत कर दिया गया है। हालांकि, वित्त मंत्री ने कहा कि एक्सट्रूज़न प्रक्रिया का उपयोग करके बनाए गए स्नैक्स पर 18 प्रतिशत कर लगेगा। बिना तले या बिना पके स्नैक्स पेलेट पर 5 प्रतिशत कर लगेगा।
गोपाल स्नैक्स लिमिटेड के शेयर
गोपाल स्नैक्स लिमिटेड के शेयर मंगलवार को 8.5 प्रतिशत बढ़कर 354 रुपये पर पहुंच गए। सोमवार को शेयर 326.30 रुपये पर बंद हुआ था। गोपाल स्नैक्स नमकीन, गाठिया और अन्य जैसे पारंपरिक स्नैक्स सहित कई तरह के स्नैक उत्पाद प्रदान करता है।
'येलो डायमंड' ब्रांड
'येलो डायमंड' ब्रांड के तहत अपने उत्पाद बेचने वाली कंपनी प्रताप स्नैक्स लिमिटेड के शेयर मंगलवार के सत्र में 8 प्रतिशत से अधिक बढ़कर 877.10 रुपये पर पहुंच गए।
बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल लिमिटेड के शेयर
बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल लिमिटेड के शेयर में 7.67 प्रतिशत की तेजी आई और यह 899 रुपये पर पहुंच गया, जो इसके 52 सप्ताह के उच्चतम स्तर 901 रुपये से कुछ ही कम है।