scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारSuzlon Energy Share पर आई दो बड़ी रिपोर्ट, स्टॉक में होने वाला है खेल!

Suzlon Energy Share पर आई दो बड़ी रिपोर्ट, स्टॉक में होने वाला है खेल!

Suzlon Energy के शेयरों में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। इंट्रा डे के दौरान स्टॉक 5 प्रतिशत उछलकर 78 रुपए के भाव पर पहुंचता दिखा। स्टॉक में इस तेजी के बीच ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म Morgan Stanley और ICICI Securities ने Suzlon Energy पर रिपोर्ट जारी की है। इस नोट में कंपनी के फंडामेंटल्स से लेकर स्टॉक पर कई अहम बातें कही गई हैं।

Advertisement
Harsh Verma
Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Sep 10, 2024 10:31 IST
Suzlon Energy share price
Suzlon Energy share price

Suzlon Energy के शेयरों में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। इंट्रा डे के दौरान स्टॉक 5 प्रतिशत उछलकर 78 रुपए के भाव पर पहुंचता दिखा। स्टॉक में इस तेजी के बीच ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म Morgan Stanley और ICICI Securities ने Suzlon Energy पर रिपोर्ट जारी की है। इस नोट में कंपनी के फंडामेंटल्स से लेकर स्टॉक पर नए टारगेट दिए गए हैं। आइये जानते हैं।

advertisement

एक दिन पहले ही सुजलॉन एनर्जी ने NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड से 1,166 मेगावॉट का ऑर्डर हासिल किया है, जो कि अब तक का सबसे बड़ा विंड एनर्जी ऑर्डर है। इससे सुजलॉन एनर्जी कुल 370 विंड टर्बाइन जेनरेटर स्थापित करेगी, जिसमें हाइब्रिड लैटिस ट्यूबलर टावर और 3.15 मेगावॉट की क्षमता वाले टर्बाइन शामिल होंगे। रेनॉम एनर्जी में भी कुछ वक्त पहले ही सुजलॉन ने 51% हिस्सेदारी खरीदी है। जो कंपनी के डेवलपमेंट से जुड़ी रणनीति के तहत बहुत अहम कदम है।

ICICI Securities की ओर से सुजलॉन एनर्जी का टारगेट प्राइस 80 रुपये तक बढ़ा दिया है, जबकि पहले यह 70 रुपये था। इसके साथ ही कंपनी की ‘ADD’ रेटिंग को भी बनाए रखा है। इसका कारण है कि सुजलॉन अपनी नॉन-कोर संपत्तियों को बेचकर अपनी पूंजी की जरूरतों को पूरा कर रहा है, जिससे कंपनी की वित्तीय स्थिति मजबूत हो रही है।

वहीं दूसरी ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म Morgan Stanley ने विंड टर्बाइन कंपनी Suzlon Energy पर रिपोर्ट जारी की है। ब्रोकरेज फर्म का कहना है कि कारोबारी साल 2026 और 2027 के लिए कंपनी के अर्निंग्स विजिबिलिटी में सुधार के संकेत मिल रहे हैं। ब्रोकरेज का कहना है कि NTPC ग्रीन एनर्जी से देश का सबसे बड़ा रिन्युएबल एनर्जी ऑर्डर मिला है। Morgan Stanley ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि लंबे समय बाद कंपनी को किसी सरकारी कंपनी से ऑर्डर मिला है। पहले निगेटिव नेटवर्थ की वजह से कंपनी सरकारी कंपनियों के पास बिडिंग प्रक्रिया में भाग लेने के लिए योग्य नहीं थी, लेकिन अब स्थिति लगातार बदल रही है। हालांकि ब्रोकरेज ने Overweight Call दी है और टारगेट 73.4 रुपए दिया। जिससे स्टॉक ऊपर ही ट्रेड कर रहा है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
harsh verma
Published On:
Sep 10, 2024