Real Estate Stocks: सोमवार को रियल एस्टेट कंपनियों के शेयरों में तेजी देखने को मिली। खबर लिखे जानें तक दोपहर 3:23 बजे तक निफ्टी रियल्टी इंडेक्स 2.48% चढ़कर 906.25 अंक पर कारोबार कर रहा था।

Anant Raj के शेयरों में 12% की जोरदार बढ़त देखी गई और ये ₹598 पर पहुंच गया। Prestige Estates भी करीब 3% चढ़कर ₹1,593 पर पहुंचा। DLF के शेयर 3% बढ़कर ₹779 तक पहुंचा। वहीं, Phoenix Mills, Godrej Properties, Oberoi Realty और Macrotech Developers (Lodha) में भी लगभग 3% की तेजी दर्ज की गई। सोभा, ब्रिगेड एंटरप्राइजेज और रेमंड के शेयरों में भी करीब 2% की बढ़त देखने को मिली।

दोपहर 3:23 बजे तक के आंकड़े

इन कारणों से आई तेजी

1. अमेरिकी फेड रेट कट की उम्मीदें

16-17 सितंबर को होने वाली अमेरिकी फेडरल रिजर्व की बैठक से पहले एक्सपर्ट्स को दर कटौती की उम्मीद है। अमेरिकी श्रम बाजार में कमजोरी और प्रशासनिक दबावों के चलते यह संभावना और मजबूत हुई है। दरअसल, लेबर डिपार्टमेंट के ताजा आंकड़ों के मुताबिक मार्च तक पिछले 12 महीनों में 9.11 लाख कम नौकरियां बनीं।

हालांकि भारतीय रियल्टी सेक्टर घरेलू मांग पर निर्भर है, लेकिन फेड के फैसले के बाद आरबीआई की भी दरों में कटौती की संभावना बन सकती है। ब्याज दरें घटने से होम लोन ईएमआई कम होंगी और घरों की मांग बढ़ेगी, जिससे रियल एस्टेट कंपनियों के शेयरों को सहारा मिलेगा।

2. यूपी सरकार की बाइलॉज सुधार योजना

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, योगी आदित्यनाथ सरकार नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यीडा (YEIDA) के लिए कॉमन बिल्डिंग बाइलॉज लाने की तैयारी में है। प्रस्तावित बदलावों में ग्राउंड कवरेज लिमिट हटाना और फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) बढ़ाना शामिल हो सकता है।

अगर यह लागू हुआ, तो यह कदम निर्माण नियमों को आसान बनाएगा, निवेश आकर्षित करेगा और डेवलपर्स के लिए स्पष्टता लाएगा। इससे DLF और Godrej Properties जैसे प्रमुख रियल एस्टेट कंपनियों को फायदा मिल सकता है। हालांकि बिजनेस टुडे बाजार इस रिपोर्ट की पुष्टी नहीं करता है।

3. वैल्यू बायिंग का असर

निफ्टी रियल्टी इंडेक्स अपने रिकॉर्ड उच्च स्तर से 20 प्रतिशत से अधिक गिर चुका है। पिछले तीन महीनों में ही इसमें लगभग 10 प्रतिशत की गिरावट आई है। 2025 में अब तक यह करीब 13 प्रतिशत नीचे है। ऐसे करेक्शन के बाद निवेशक वैल्यू बायिंग की ओर लौटे हैं, जिससे स्टॉक्स में उछाल आया है।