Federal Bank Share: निजी क्षेत्र के बैंक फेडरल बैंक (Federal Bank Ltd) के शेयरों में आज 1 प्रतिशत की तेजी देखने को मिल रही है। दोपहर 14:38 बजे तक स्टॉक एनएसई पर 1.14% या 2.22 रुपये चढ़कर 196.58 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 1.13% या 2.20 रुपये चढ़कर 196.55 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

आज दिग्गज ब्रोकरेज फर्म एक्सिस सिक्योरिटीज (Axis Securities) ने इस शेयर पर अपनी रिपोर्ट जारी करते हुए 10% के अपसाइड की संभावना जताई है। ब्रोकरेज ने फेडरल बैंक को 'पिक ऑफ द विक' में शामिल किया है।

Federal Bank पर Axis Securities की राय

ब्रोकरेज ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि फेडरल बैंक निवेश के लिए एक अच्छा विकल्प बनता जा रहा है क्योंकि इसकी ग्रोथ की रफ्तार लगातार बेहतर हो रही है। बैंक की नेट इंटरेस्ट मार्जिन (NIM) Q2 में निचले स्तर पर पहुंचने की उम्मीद है, जिसके बाद इसमें सुधार देखा जा सकता है। बैंक की एसेट क्वालिटी भी स्थिर बनी हुई है, जिससे जोखिम कम नजर आता है। साथ ही, बैंक के पास रिटर्न ऑन एसेट (RoA) को बेहतर करने के लिए कई मजबूत पहलू मौजूद हैं। इन सभी कारणों से Federal Bank Ltd एक मजबूत निवेश विकल्प माना जा सकता है।

हालांकि वित्त वर्ष 2026 (FY26) में कुछ चुनौतियों की वजह से बैंक का RoA (रिटर्न ऑन एसेट) और RoE (रिटर्न ऑन इक्विटी) थोड़ा दबाव में रह सकता है (लगभग 1.1% और 11%), लेकिन 2027-28 तक इनमें अच्छी बढ़त की उम्मीद है। तब तक RoA लगभग 1.3-1.4% और RoE 13-15% तक जा सकता है।

Federal Bank में निवेश क्यों करें?

ब्रोकरेज ने कहा कि:

संतुलित और अच्छा कर्ज वितरण, जिसमें रिस्क कम और मुनाफा ज्यादा होता है।

मार्जिन में सुधार, क्योंकि बैंक ज्यादा ब्याज देने वाले सेगमेंट में पैसा लगा रहा है और फंड जुटाने की लागत (Cost of Funds) भी घट रहा है।

मजबूत डिपॉजिट बेस और CASA (Current & Savings Account) का अच्छा मिश्रण।

फीस इनकम बढ़ रही है, जिससे बैंक को स्थायी कमाई होती है।

एसेट क्वालिटी स्थिर है, यानी बैंक का कर्ज डूबने का खतरा कम है, जिससे क्रेडिट कॉस्ट कंट्रोल में रहता है।

Federal Bank Share Price Target

ब्रोकरेज ने इस शेयर पर BUY कॉल देते हुए इसका टारगेट प्राइस अगले 6-9 महीने में 214 रुपये का दिया है। ब्रोकरेज ने इसके CMP 194 रुपये से 10% के अपसाइड की संभावना जताई है।