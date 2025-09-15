MIC Electronics Share Price: LED डिस्प्ले, वीडियो वॉल, और ट्रेनों के सिग्नलिंग सिस्टम जैसे प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (MIC Electronics Limited) के शेयरों में आज 5% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली है। यह तेजी कंपनी द्वारा की गई आज एक बड़ी घोषणा के बाद आई है जिसमें कंपनी को 1.76 करोड़ का ऑर्डर मिला है।

खबर लिखे जानें तक शेयर दोपहर 12:29 बजे तक एनएसई पर 5.30% या 3.69 रुपये चढ़कर 73.35 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 5.05% या 3.52 रुपये चढ़कर 73.26 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

MIC Electronics को रेलवे से मिला बड़ा ऑर्डर

कंपनी ने आज अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि बताया कि उसे भारतीय रेलवे से दो अहम ऑर्डर (LOA - Letter of Acceptance) मिला है।

पहला ऑर्डर संबलपुर डिवीजन से मिला है, जिसमें अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत SBP, BRGA, BLGR, TIG, KSNG, KBJ, SBPY और MSMD स्टेशनों पर कोच इंडिकेशन बोर्ड सिस्टम और ऑटो अनाउंसमेंट सिस्टम को शिफ्ट करने का काम शामिल है। इस ऑर्डर की कुल कीमत ₹1,19,73,573.30 है। कंपनी को यह ऑर्डर 6 महीने में पूरा करना है।

दूसरा ऑर्डर इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, चेन्नई (Northern Railway) से मिला है, जिसमें LED इमरजेंसी लाइट सप्लाई करनी है। इस ऑर्डर की कीमत ₹56,47,291.20 है। कंपनी को यह ऑर्डर 9 महीने में पूरा करना है।

दोनों ऑर्डर्स की कुल कीमत मिलाकर ₹1,76,20,864.50 है। कंपनी ने बताया कि यह काम कंपनी के लिए एक बड़ा मौका है और इसके जरिए रेलवे सेक्टर में उनकी भागीदारी और मजबूत होगी।

MIC Electronics Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 7 प्रतिशत टूटा है तो वहीं पिछले 2 हफ्ते में 40 प्रतिशत से ज्यादा चढ़ा है। पिछले 1 महीने में शेयर 61 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 27 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।