इस सरकारी कंपनी को धड़ाधड़ मिल रहे हैं ऑर्डर, स्टॉक में आने वाली है बड़ी तेजी!

पिछले कुछ वक्त में नवरत्न सरकारी कंपनी NBCC को एक के बाद एक बड़े प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं। चाहे बात की जाए Supertech, श्रीनगर में टाउनशिप या श्रीनगर परियोजना की NBCC सभी तरह के प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। कंपनी की मजबूत होती ऑर्डर बुक क्या स्टॉक में नई तेजी के संकेत देती है? क्या इस स्टॉक में खरीदारी से मल्टीबैगर रिटर्न बन सकते हैं? आइये जानते हैं जवाब।

कैसी है ऑर्डर बुक?

नवरत्न PSU NBCC ने Supertech लिमिटेड के 17 प्रोजेक्ट्स को तीन साल में तीन चरणों में पूरा करने का प्रस्ताव दिया है। इन प्रोजेक्ट्स में कुल 50,000 अपार्टमेंट बनाए जाने हैं। सुपरटेक लिमिटेड को एक इनसॉल्वेंसी प्रोफेशनल के जरिए चलाया जा रहा है। NBCC India को श्रीनगर में 15,000 करोड़ रुपये की टाउनशिप विकसित करने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। इसके अलावा Amrapali परियोजना पूरी तरह से चल रही है और NBCC इस परियोजना को वित्तीय वर्ष 2025 के आखिरी तक पूरा करने की योजना बना रहा है।

ब्रोकेरज की बड़ी बातें

अब ऐसे में ब्रोकरेज Nuvama Institutional Equities की ओर से रिपोर्ट आई है। जो स्टॉक में नई तेजी की संभावना जता रही है। घरेलू ब्रोकरज का कहना है कि NBCC इंडिया ग्रोथ के लिए अच्छी स्थिति में है, जिसकी मजबूत ऑर्डर बुक 81,300 करोड़ रुपये की है और बुक-टू-बिल रेशियो 7.6 गुना है। कंपनी की ऑर्डर विन में साल-दर-साल के हिसाब से 19,800 करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में 23,500 करोड़ रुपये पहुंच गया है और रियल एस्टेट मोनेटाइजेशन में सुधार के चलते ब्रोकरेज सकारात्मक संभावनाएं जता रहा है।

नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की ओर से आगे कहा गया है कि अम्रपाली परियोजना ने Q1FY25 में 370 करोड़ रुपये की रेवेन्यू में बढ़ोतरी करेगी, जबकि FY24 में ये आंकड़ा 1,800 करोड़ रुपये था। कुल मिलाकर, इस परियोजना का 84 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। कंपनी ने इस परियोजना में 6,300 यूनिट्स 3,650 करोड़ रुपये में बेची हैं। NBCC को अम्रपाली परियोजना में अतिरिक्त FAR के तहत 10,000 करोड़ रुपये का एक और ऑर्डर मिला मिला है, जिसमें 7,500 नई यूनिट्स का निर्माण शामिल है।

इतना ही नहीं केंद्र सरकार दिल्ली में 45 एकड़ भूमि के कमर्शियलाइजेशन को मंजूरी देने की योजना बना रही है, जो NBCC के जरिए की जाएगी। कुछ वक्त पहले की स्टॉक की चाल देखें तो ईयर टू डेट स्टॉक 114 प्रतिशत और पिछले एक साल में 190 प्रतिशत बढ़ चुका है।

नए टारगेट्स

ब्रोकरज ने मल्टीबैगर स्टॉक पर 'HOLD' रेटिंग बनाए रखी है और टारगेट प्राइस 198 रुपये पर बरकरार रखा है। नुवामा का NBCC India पर टारगेट मौजूदा प्राइस से 13 प्रतिशत की संभावित तेजी की संभावना जता रहा है।