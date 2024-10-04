scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारGaruda Construction and Engineering IPO: 8 अक्तूबर से खुलने जा रहा है ये IPO

Garuda Construction and Engineering IPO: 8 अक्तूबर से खुलने जा रहा है ये IPO

Garuda Construction and Engineering का आईपीओ मंगलवार 8 अक्टूबर को बोली के लिए खुलेगा। कंपनी अपने शेयरों की कीमत 92-95 रुपये प्रति शेयर के बीच रखेगी, जहां निवेशक न्यूनतम 157 इक्विटी शेयरों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस निर्गम को गुरुवार 10 अक्टूबर तक सब्सक्राइब किया जा सकता है।

Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
delhi,UPDATED: Oct 4, 2024 12:38 IST

2010 में स्थापित, गरुड़ कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग आवासीय, वाणिज्यिक, आवासीय/वाणिज्यिक, बुनियादी ढांचे और औद्योगिक परियोजनाओं के लिए निर्माण सेवाएं प्रदान करता है, साथ ही बुनियादी ढांचे के लिए अतिरिक्त सेवाएं भी प्रदान करता है।

264.10 करोड़ रुपये जुटाने की योजना

Garuda Construction and Engineering के आईपीओ में 173.85 करोड़ रुपये मूल्य के 1.83 करोड़ इक्विटी शेयरों की ताजा बिक्री और इसके प्रमोटर पीकेएच वेंचर्स द्वारा 90.25 करोड़ रुपये मूल्य के 95 लाख इक्विटी शेयरों की पेशकश (ओएफएस) शामिल है। कंपनी अपनी प्राथमिक हिस्सेदारी बिक्री के जरिए 264.10 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बना रही है।

इस IPO से प्राप्त नेट इनकम का उपयोग सामान्य कॉर्पोरेट खर्चों के वित्तपोषण के लिए किया जाएगा। इस IPO के लिए एंकर बुक सोमवार, 7 अक्टूबर को खुलेगी। इसका कुल बाजार पूंजीकरण 884 करोड़ रुपये होगा।

कंपनी ने 30 अप्रैल, 2024 के महीने के लिए 11.88 करोड़ रुपये के राजस्व के साथ 3.5 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया। कंपनी ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए 154.47 करोड़ रुपये के राजस्व के साथ 36.44 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया।

Garuda Construction and Engineering ने नेट ऑफर

Garuda Construction and Engineering ने नेट ऑफर का 50 प्रतिशत हिस्सा योग्य संस्थागत बोलीदाताओं (क्यूआईबी) के लिए आरक्षित किया है, जबकि गैर-संस्थागत निवेशकों (एनआईआई) के पास आवंटन का 15 प्रतिशत है। खुदरा निवेशकों को नेट ऑफर का शेष 35 प्रतिशत मिलेगा।

कॉर्पविस एडवाइजर्स Garuda Construction and Engineering IPO का एकमात्र बुक रनिंग लीड मैनेजर है, जबकि लिंक इनटाइम इंडिया इस इश्यू का रजिस्ट्रार है। कंपनी के शेयर बीएसई और एनएसई दोनों पर सूचीबद्ध होंगे और लिस्टिंग की संभावित तिथि 15 अक्टूबर, मंगलवार है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
ankur tyagi
Published On:
Oct 4, 2024