55 रुपये से 588 रुपये: यह शेयर 5 साल में मल्टीबैगर बन गया? अब आ गई मंदी

आज हम उस स्टॉक की चर्चा करेंगे जिसने मल्टीबैगर रिटर्न दिया है लेकिन अब ये मंदी का शिकार है। पेप्सिको बॉटलर वरुण बेवरेजेज के शेयरों ने पांच साल में मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। 3 अक्टूबर 2019 को 55 रुपये पर रहा मल्टीबैगर स्टॉक 3 अक्टूबर 2024 को 588.05 रुपये पर बंद हुआ और इस दौरान 969.18% रिटर्न दिया।सेंसेक्स पांच साल में 119% चढ़ा लेकिन इस मल्टीबैगर स्टॉक ने दो साल और तीन साल में क्रमशः 175% और 385.27% का रिटर्न दिया है।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

वरुण बेवरेजेज में निकट अवधि में कमजोरी का कारण FMCG स्टॉक में मुनाफावसूली को माना जा सकता है। दो सप्ताह में स्टॉक में 10% की गिरावट आई है और तीन महीनों में 9% की गिरावट आई है। एक हफ्ते में FMCG स्टॉक में 6.15% की गिरावट आई है।

ये FMCG स्टॉक 26 अक्टूबर 2023 को 331.28 रुपये के 52 सप्ताह के निचले स्तर पर आ गया और 29 जुलाई 2024 को 682.84 रुपये के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया।

Citi की राय

इस बीच ब्रोकरेज हाउस सिटी वरुण बेवरेजेज को लेकर उत्साहित है। कंपनी की भारत में मजबूत बाजार स्थिति है और सॉफ्ट ड्रिंक्स में विकास के अवसर हैं। इसने इस मल्टीबैगर स्टॉक के लिए 800 रुपये का टारगेट प्राइस तय किया है। ब्रोकरेज ने कहा कि वरुण बेवरेजेज का कैलेंडर वर्ष 23-26 के दौरान रेवेन्यू/ईपीएस 23%/29% सीएजीआर की दर से बढ़ेगा।

कैसे रहे रिजस्ट्स

वरुण बेवरेजेज ने दूसरी तिमाही में शुद्ध लाभ में 26 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की, जो पिछले साल की समान तिमाही के मुकाबले 1262 करोड़ रुपये रहा। कंपनी जनवरी-दिसंबर वित्त वर्ष का पालन करती है। दूसरी तिमाही में राजस्व 28 प्रतिशत बढ़कर 7197 करोड़ रुपये हो गया, जो एक वर्ष पूर्व इसी तिमाही में 5611.4 करोड़ रुपये था।कैलेंडर वर्ष 2024 की दूसरी तिमाही में EBITDA 32% बढ़कर 1,991 करोड़ रुपये हो गया।

वरुण बेवरेजेज एक पेय पदार्थ कंपनी है। यह पेप्सिको की फ्रेंचाइजी संचालित करती है। कंपनी कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स (CSDs) की एक श्रृंखला का उत्पादन और वितरण करती है। हाल ही में इसने गोरखपुर में अपना नया प्लांट चालू किया है।