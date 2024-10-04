HDFC बैंक: मॉर्गन स्टेनली और सिटीग्रुप ने एचडीएफसी बैंक के 43.75 लाख शेयर 755 करोड़ रुपये से अधिक की राशि में खरीदे हैं, प्रति शेयर औसत मूल्य 1,726.20 रुपये रहा। यह सौदा बीएनपी परिबास की इकाई, बीएनपी परिबास फाइनेंशियल मार्केट्स द्वारा बीएसई पर दो अलग-अलग ब्लॉक डील्स के माध्यम से किया गया था।

पिरामल एंटरप्राइजेज: पिरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस अपने रिटेल मैनेजमेंट के तहत संपत्तियों (AUM) को तीन साल में 50,530 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचाने की योजना बना रहा है। इसके लिए कंपनी गोल्ड लोन, माइक्रोफाइनेंस, और को-ब्रांडेड कार्ड्स जैसे नए लोन सेगमेंट में विस्तार कर रही है। साथ ही, कंपनी का लक्ष्य FY25 तक अपनी थोक AUM को 13,000 करोड़ रुपये से घटाकर 7,000 करोड़ रुपये से कम करना है।

अडानी ग्रीन एनर्जी: कंपनी ने Google के साथ साझेदारी की है ताकि स्थिरता प्रयासों को बढ़ावा दिया जा सके, जिसमें गुजरात में एक नए सोलर-विंड हाइब्रिड प्रोजेक्ट से नवीकरणीय ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यह Google के 24/7 कार्बन-फ्री ऊर्जा के लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

ओला इलेक्ट्रिक: कंपनी ने अपने 'बिगेस्ट ओला सीजन सेल (BOSS)' की घोषणा की है, जिसमें S1 स्कूटर 49,999 रुपये में उपलब्ध है। हालांकि, ओला को बाजार हिस्सेदारी में गिरावट और सितंबर में सबसे कम मासिक बिक्री के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

मुथूट फाइनेंस: मुथूट फाइनेंस ने Google के साथ साझेदारी की है ताकि GPay के माध्यम से सोने पर आधारित लोन की पेशकश की जा सके। यह Google के भारत में वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में विस्तार का संकेत देता है। इसके अलावा, Google का AI असिस्टेंट Gemini Live कई भारतीय भाषाओं में लॉन्च किया गया है, जो देश में उसकी उपस्थिति को और मजबूत करेगा।

आईपीओ लिस्टिंग: डिफ्यूजन इंजीनियर्स लिमिटेड आज बीएसई और एनएसई पर सूचीबद्ध होगा।

अशोक लेलैंड: कंपनी ने जापान की निडेक मोटर कॉरपोरेशन के साथ साझेदारी की है ताकि वाणिज्यिक वाहनों के लिए उन्नत इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम विकसित किए जा सकें। इसमें एक इलेक्ट्रिक ड्राइव यूनिट्स के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना भी शामिल है।

रिफेक्स इंडस्ट्रीज: कंपनी ने इक्विटी और परिवर्तनीय वारंट्स के माध्यम से 927.81 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बनाई है। इसमें 530 करोड़ रुपये उच्च नेट-वर्थ व्यक्तियों से और 372 करोड़ रुपये प्रमोटर समूह से आएंगे। ये फंड सहायक निवेश, पूंजीगत व्यय, कार्यशील पूंजी और ऋण चुकौती के लिए उपयोग किए जाएंगे।

लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन (LIC): LIC एक स्वतंत्र स्वास्थ्य बीमा कंपनी में 50% से कम हिस्सेदारी निवेश करने पर विचार कर रही है ताकि वह प्रबंधन में प्रभाव डाल सके, बिना कंपनी का संचालन किए। स्वास्थ्य बीमा बाजार को बढ़ते स्वास्थ्य खर्च के कारण एक महत्वपूर्ण विकास क्षेत्र के रूप में देखा जा रहा है। LIC के सीईओ सिद्धार्थ मोहंती ने कहा कि एक नई बीमा इकाई शुरू करने की बजाय किसी कंपनी का अधिग्रहण करना बेहतर है।

बैंक ऑफ बड़ौदा: बैंक ऑफ बड़ौदा (BoB) अपनी ओमान शाखा को बैंक धोफर को बेचने की योजना बना रहा है, जो विदेशी परिचालन के युक्तिकरण की रणनीति का हिस्सा है। ओमान में BoB का कुल कारोबार 113.35 मिलियन ओमानी रियाल है।

रिलायंस पावर: कंपनी विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड्स (FCCBs) के माध्यम से 4,198 करोड़ रुपये जुटाने जा रही है, जिसकी वार्षिक ब्याज दर 5 प्रतिशत होगी। इस कदम का उद्देश्य कर्ज कम करना और विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा में विकास का समर्थन करना है। बोर्ड ने कर्मचारियों के लिए एक कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना (ESOS) को भी मंजूरी दी है।

बजाज ऑटो: एसजी कॉरपोरेट मोबिलिटी (जो LML ब्रांड की मालिक है) ने बजाज ऑटो के खिलाफ "फ्रीडम" ट्रेडमार्क के कथित उल्लंघन के लिए मुकदमा दायर किया है, जो LML ब्रांड से जुड़ा है। यह कानूनी लड़ाई कंपनी के "फ्रीडम" नाम के तहत नए स्कूटर और मोटरसाइकिल लॉन्च करने की योजना को प्रभावित कर सकती है।

ज़ी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज: कंगना रनौत की फिल्म 'इमरजेंसी' की रिलीज़ को लेकर कंपनी कानूनी चुनौतियों का सामना कर रही है, जो फिलहाल CBFC से प्रमाणन की प्रतीक्षा कर रही है। राजनीतिक मुद्दों के कारण हो रही प्रमाणन में देरी ज़ी के वित्तीय दृष्टिकोण और स्टॉक पर असर डाल सकती है।

भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन: BPCL ने मुंबई पोर्ट पर ग्रीन फ्यूल इकोसिस्टम विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका उद्देश्य उत्सर्जन को कम करना और स्थायी ऊर्जा समाधान को बढ़ावा देना है। यह पहल BPCL के शुद्ध-शून्य उत्सर्जन लक्ष्य के अनुरूप है।

भारतीय आईटी स्टॉक्स: भारत की आईटी उद्योग की प्रमुख कंपनियां Q2FY25 के नतीजे घोषित करने की तैयारी में हैं, जिसमें मांग और भविष्य की दिशा पर प्रबंधन की टिप्पणी पर ध्यान केंद्रित रहेगा। विश्लेषकों को उम्मीद है कि इस तिमाही में मध्यम वृद्धि होगी, जिसमें टीसीएस 10 अक्टूबर को इस कमाई के मौसम की शुरुआत करेगा, इसके बाद इंफोसिस और एचसीएलटेक की रिपोर्ट आएगी।

अडानी समूह: गौतम अडानी के नेतृत्व वाला समूह तंजानिया में उच्च वोल्टेज पावर लाइनों के लिए 900 मिलियन डॉलर के सार्वजनिक-निजी भागीदारी के साथ अन्य महत्वपूर्ण निवेश कर रहा है। यह विस्तार समूह के ऊर्जा क्षेत्र में पोर्टफोलियो को और मजबूत कर सकता है।

उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक: बैंक एक रिवर्स मर्जर पर काम कर रहा है, जिसके एक साल के भीतर पूरा होने की उम्मीद है, कंपनी के एमडी और सीईओ गोविंद सिंह ने कहा।

बायोकॉन: कंपनी की सहायक कंपनी बायोकॉन बायोलॉजिक्स ने 1.1 बिलियन डॉलर के दीर्घकालिक ऋण को यूएस डॉलर बॉन्ड और एक नई सिंडिकेटेड सुविधा के माध्यम से सफलतापूर्वक पुनर्वित्त किया है। इसमें 2029 तक 6.67 प्रतिशत कूपन दर पर 800 मिलियन डॉलर के वरिष्ठ सुरक्षित नोट्स शामिल हैं।

