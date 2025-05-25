Gadget Review: सिर्फ 55 मिनट की चार्जिंग और 50 घंटे का धमाका , कम कीमत में इस ईयरबड्स ने किया कमाल

Best Earbuds under 2k: अगर आप एक ऐसे वायरलेस ईयरबड (Wireless Earbuds) की तलाश में हैं जो साउंड क्वालिटी, बैटरी बैकअप और कॉलिंग परफॉर्मेंस में किसी महंगे ब्रांड को टक्कर दे सके तो Lyne Originals Coolpods 3 Pro आपके लिए एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। इस रिव्यू में हम आपको बताएंगे कि क्या यह ईयरबड्स वाकई अपने दावे पर खरा उतरता है।

Coolpods 3 Pro Design

Lyne Originals Coolpods 3 Pro को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह लंबे समय तक पहनने के बाद भी कानों में दर्द नहीं करता। इसका इन-ईयर फिटिंग सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। यह आसानी से कानों से नहीं निकलता। ईयरबड्स के साथ मिलने वाले Quad Silicon Microphones इसे भीड़-भाड़ में भी साफ कॉलिंग एक्सपीरियंस देते हैं।

लुक की बात करें तो इसका कॉम्पैक्ट और सिंपल डिजाइन है जो कि काफी अट्रैक्टिव लगता है।

Coolpods 3 Sound Quality

Lyne Originals Coolpods 3 Pro में 12mm ड्राइवर मिलता है जो बहुत ही पावरफुल साउंड डिलीवर करता है। इसका बेस बहुत ही डीप और रिच है। इस ईयरबड्स से मिड और हाई नोट्स भी क्लियर सुनाई देते हैं।

इसके साथ ही 20Hz से 20kHz का फ्रीक्वेंसी रेंज से पूरा ऑडियो स्पेक्ट्रम सुनने का मौका देता है। इसका मतलब है कि यह डिवाइस म्यूजिक लवर और नॉर्मल कॉल यूजर के लिए परफेक्ट है

इस ईयरबड में लेटेस्ट Bluetooth 5.4 दिया गया है, जो 15 मीटर तक की रेंज में भी बिना किसी लैग के चलता है। इसे आसानी से स्मार्टफोन, टैबलेट या लैपटॉप में कनेक्ट किया जा सकता हैं।

यह A2DP, AVCTP, AVRCP और HFP जैसे सभी जरूरी ब्लूटूथ प्रोटोकॉल्स को सपोर्ट करता है। इससे ऑडियो और कॉलिंग दोनों में कोई दिक्कत नहीं आती।

लॉन्ग बैटरी लाइफ (Coolpods 3 Battery)

Coolpods 3 Pro की सबसे बड़ी पावर इसकी बैटरी (Battery) है। इसमें सिंग्ल चार्ज पर 50 घंटे तक म्यूजिक या कॉलिंग का मजा मिलता है। हमने इस ईयरबड्स को सिंग्ल चार्ज करने के बाद 7 दिन तक चलाया है। यह ईयरबड्स सिर्फ 55 मिनट में फुल चार्ज हो जाता है।

Coolpods 3 Pro में आपको Type-C पोर्ट मिलता है। आज ज्यादातर स्मार्टफोन्स और डिवाइसेस में टाइप-सी पोर्ट है। ऐसे में इसके लिए अलग केबल रखने की जरूरत नहीं है।

कैसा रहा एक्सपीरियंस

Coolpods 3 Pro एक ऐसा ईयरबड है जो प्राइस के मुकाबले जबरदस्त फीचर्स देता है। इसकी ऑडियो क्वालिटी, लंबी बैटरी, साफ कॉलिंग और भरोसेमंद कनेक्टिविटी इसे रोजमर्रा के यूजर के लिए बेस्ट चॉइस बनाते हैं। इस ईयरबड्स की कीमत ₹2000 है। वैसे इस ईयरबड्स के अलावा बाकी कंपनी के ईयरबड्स भी इस कीमत में उपलब्ध है।