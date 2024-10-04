scorecardresearch
इस स्टॉक में बोर्ड ने शेयरों के विभाजन को दी मंजूरी, मल्टीबैगर दे चुका है रिटर्न

अक्टूबर 2021 में, पाइप और ट्यूब निर्माण कंपनी ने अपने पहले स्टॉक विभाजन की घोषणा की है - जब शेयरों को 10 रुपये से 2 रुपये में विभाजित किया गया था।

Ankur Tyagi
UPDATED: Oct 4, 2024 08:40 IST
JTL Industries shares are trading higher than the 10 day, 20 day, 50 day, 100 day, 150 day and 200 day moving averages.


मल्टीबैगर जेटीएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर आज फिर खबरों में है। इस कंपनी के बोर्ड ने इक्विटी शेयरों के विभाजन को मंजूरी दे दी है। 
JTL Industires ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि शेयरों के विभाजन से पूंजी बाजार में कंपनी के शेयरों की लिक्विडिटी में सुधार होगा और साथ ही शेयर छोटे निवेशकों के लिए अधिक किफायती और सुलभ बनेंगे। बोर्ड की मंजूरी की तारीख से दो महीने के भीतर कंपनी के शेयरों का विभाजन हो जाएगा।

अक्टूबर 2021 में, पाइप और ट्यूब निर्माण कंपनी ने अपने पहले स्टॉक विभाजन की घोषणा की है - जब शेयरों को 10 रुपये से 2 रुपये में विभाजित किया गया था।

जेटीएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड भारत में पाइप और ट्यूब निर्माताओं सहित इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डेड (ईआरडब्ल्यू) स्टील पाइप का निर्माता है। कंपनी ब्लैक और गैल्वनाइज्ड ईआरडब्ल्यू स्टील पाइप और ट्यूब, खोखले सेक्शन और स्ट्रक्चरल स्टील का उत्पादन करती है जिसका उपयोग इंजीनियरिंग और निर्माण परियोजनाओं में किया जाता है। इसके उत्पाद में गैल्वनाइज्ड स्टील ट्यूब और पाइप, मचान फिटिंग और सिस्टम, खोखले सेक्शन, एलटीजेड सेक्शन और माइल्ड स्टील एंगल/चैनल शामिल हैं। इसकी सेवाओं में सौर समाधान, लॉजिस्टिक सेवाएं और पैकेजिंग और लोडिंग सेवाएं शामिल हैं।

अगर रिटर्न की बात की जाए तो ये स्टॉक पिछले 6 महीनों में 18 परसेंट रिटर्न दे चुका है। वहीं एक साल में 11 परसेंट बढ़ा है
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
