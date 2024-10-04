Tata Motors में भयानक मंदी, रिकॉर्ड हाई से 21 प्रतिशत नीचे, आगे क्या

टाटा मोटर्स के शेयर में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। मौजूदा स्तर पर, शेयर अपने रिकॉर्ड उच्च स्तर से 21% नीचे है। टाटा मोटर्स के शेयर 30 जुलाई, 2024 को 1179.05 रुपये के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गए लेकिन उसके बाद से इस स्टॉक में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है।

मौजूदा सत्र में शेयर 0.74% बढ़कर 932.85 रुपये पर पहुंच गया। शुक्रवार को कंपनी का मार्केट कैप बढ़कर 3.43 लाख करोड़ रुपये हो गया।अगर रिटर्न की बात करें तो इस मल्टीबैगर ऑटो स्टॉक ने एक साल में 52.19% और तीन साल में 173% का रिटर्न दिया है।

टाटा मोटर्स का सापेक्ष शक्ति सूचकांक (आरएसआई) 30.3 पर रहा, जो यह संकेत देता है कि यह न तो ओवरबॉट क्षेत्र में और न ही ओवरसोल्ड क्षेत्र में कारोबार कर रहा है। लेकिन लगातार गिरावट से निवेशकों के मन में सवाल हैं।

हालांकि ब्रोकरेज फर्म एमके ग्लोबल ने अपने लक्ष्य मूल्य को 1175 रुपये पर अपरिवर्तित रखा है। इसने सितंबर में टाटा मोटर्स पर अपना रुख ADD से अपग्रेड करके BUY कर दिया है।

MK Global की राय

एमके ने कहा, "टाटा मोटर्स के शेयर की कीमत में अपने शिखर से 21% की गिरावट आई है, जिसका कारण इसकी प्रतिद्वंद्वी कंपनी बीएमडब्ल्यू का परिदृश्य डाउनग्रेड होना (चीन में मांग में कमी के कारण); और घरेलू सीवी/पीवी में सुस्ती (बढ़ती छूट/कीमत में कटौती सहित; लिंक) है।

UBS की राय

वैश्विक ब्रोकरेज यूबीएस ने ऑटो स्टॉक को 825 रुपये के लक्ष्य के साथ 'सेल' कॉल दिया है। यूबीएस ने कहा, "जेएलआर के ऑर्डर बैकलॉग पहले से ही कोविड-पूर्व स्तर से नीचे हैं और वृद्धिशील बुकिंग आपूर्ति से पीछे हैं, इसलिए हमें आश्चर्य नहीं होगा यदि रेंज रोवर-जेएलआर के शीर्ष मॉडल के लिए प्रोत्साहन जल्द ही शून्य स्तर से बढ़ने लगे।

Yes Securities की राय

यस सिक्योरिटीज ने इस शेयर को एड रेटिंग दी है। इसने 1,240 रुपये का मूल्य लक्ष्य रखा है।

Samco की राय

सैमको सिक्योरिटीज के तकनीकी विश्लेषक ओम मेहरा ने कहा, "डेली चार्ट पर, एक डबल बॉटम पैटर्न बन रहा है, जो यह दर्शाता है कि संभावित सपोर्ट जल्द ही उभर सकता है। लेकिन उसमें समय लग सकता है।

डिस्केलमर- किसी भी स्टॉक को खरीदने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर लें