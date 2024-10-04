Yes Bank, BoB समेत कई बैंकिंग शेयरों पर आई बड़ी रिपोर्ट!
ब्रोकरेज की ओर से कुछ स्टॉक पर अपना आगे का नजरिया रखा गया है। जिसमें सरकारी, प्राइवेट बैंकों से लेकर कई सेक्टर से जुड़े स्टॉक्स पर टारगेट दिया गया है।
Bank Baroda - Citi ने जारी की रिपोर्ट, खरीदारी की सलाह दी। टारगेट 300/प्रति शर (Positive)
SBI - JP Morgan की आई रिपोर्ट, बैंक पर Overweight का नजरिया। टारगेट प्राइस 1000/प्रति शेयर (Positive)
M&M - Investec ने जारी रिपोर्ट । खरीदारी की सलाह, टारगेट प्राइस 3220/ रुपए प्रति शेयर (Positive)
Cipla - Investec ने स्टॉक में दी खरीदारी की सलाह। टारगेट प्राइस 1900/प्रति शेयर (Positive)
Bajaj Finance - मॉर्गन स्टेनली ने जारी की रिपोर्ट, कंपनी पर Overweight का नजरिया जारी रखा l टारगेट प्राइस 9000 प्रति शेयर (Positive)
SBI Cards - Jefferies ने शेयर पर होल्ड रखने का नजरिया रखा है। टारगेट प्राइस 795/प्रति शेयर (Neutral)
Yes Bank- Nomura ने न्यूट्रल रेटिंग दी, साथ ही टारगेट प्राइस ₹17 प्रति शेयर तय किया (Neutral)