Google India Event में बड़ी घोषणाएं: गोल्ड लोन और पर्सनल लोन की नई सीमाएं

गोल्ड-बैक्ड सिक्योर्ड लोन

Google Pay अब Muthoot Finance के सहयोग से गोल्ड-बैक्ड सिक्योर्ड लोन की पेशकश करेगा। हालांकि, लोन प्राप्त करने की प्रक्रिया के बारे में अधिक जानकारी अभी साझा नहीं की गई है।

UPI सर्किल फीचर

Google Pay द्वारा एक नया UPI सर्किल फीचर भी पेश किया गया है। इस फीचर के तहत, यूजर्स अपने UPI अकाउंट से सीमित राशि के लेन-देन की अनुमति दूसरों को दे सकते हैं।

जेमिनी का भारतीय भाषाओं में विस्तार

गूगल ने अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जेमिनी को भी अपडेट किया है, जो अब हिंदी सहित आठ भारतीय भाषाओं में काम करेगा। ये भाषाएँ हैं: बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, तेलुगु, तमिल, और उर्दू।

अन्य नई सुविधाएं

Google Search: अब AI ओवरव्यू हिंदी, बंगाली, मराठी, तेलुगु और तमिल में उपलब्ध होगा।

Google Lens:वीडियो से सर्च करने की सुविधा जोड़ी जाएगी।

Google Maps: AI की मदद से जगहों का सार, मौसम की जानकारी और विशेष खोजों की सुविधा प्रदान करेगा।

Trading Instruments (व्यापारिक उपकरण): गूगल मर्चेंट सेंटर में नए एआई टूल्स, जैसे इमेज-टू-वीडियो एनिमेशन, जो व्यवसायों को अपने उत्पादों को अधिक आकर्षक तरीके से प्रदर्शित करने में मदद करेंगे।

भविष्य की योजनाएं

अगले साल से, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट (ABHA) आईडी कार्ड गूगल वॉलेट पर उपलब्ध होंगे। गूगल प्ले प्रोटेक्ट में धोखाधड़ी से सुरक्षा के नए फीचर्स की टेस्टिंग भी की जाएगी। इसके अलावा, 2025 में भारत में एक नया गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर (GSEC) लॉन्च करने की योजना है।

इन नई सुविधाओं और उत्पादों के साथ, गूगल ने भारत में अपने उपयोगकर्ताओं के लिए कई उपयोगी विकल्प पेश किए हैं।