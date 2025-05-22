scorecardresearch
FII को पंसद आ रहे एनर्जी के साथ बैंक स्टॉक, Suzlon और Premier Energies के साथ इस बैंक भी बढ़ाई हिस्सेदारी

Share Market News: शेयर बाजार में निवेशकों का फोकस उन स्टॉक पर रहता है जिसमें विदेशी निवेशक अपनी हिस्सेदारी बढ़ाते हैं। हाल ही में FII ने कुछ मिडकैप शेयरों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: May 22, 2025 12:38 IST
FII increased stake in these five midcap stocks
FII Share: जिस पर निवेशकों के कुछ फेवरेट स्टॉक होते हैं। ठीक उसी प्रकार विदेशी निवेशकों को भी कुछ शेयर पसंद आते हैं। हम आपको आज उन मिडकैप शेयरों (Midcap Share) के बारे में बताएंगे जिसमें विदेशी निवेशकों ने हाल ही में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। जब भी विदेशी निवेशक किसी शेयर में हिस्सेदारी बढ़ाते हैं तो बाकी निवेशकों की भी नजर उन शेयर पर रहती है। 

सम्बंधित ख़बरें

दरअसल, जब कोई विदेशी संस्था (FII – Foreign Institutional Investor) किसी कंपनी में निवेश करती है तो इसका मतलब सिर्फ पैसा लगाना नहीं होता, बल्कि यह उस कंपनी की भविष्य की ग्रोथ पर भरोसा जताने जैसा होता है। 

ऐसे में जिन स्टॉक्स में एफआईआई हिस्सेदारी बढ़ाते हैं, उन्हें निवेशकों के बीच अच्छा माना जाता है। ऐसे ही 5 मिडकैप कंपनियों के नाम सामने आए हैं जिनमें FII ने FY25 की चौथी तिमाही में दिलचस्पी दिखाई है।

AWL Agri Business

AWL Agri Business में FII ने 3.1% की हिस्सेदारी बढ़ाई है। तीसरी तिमाही में एफआईआई की हिस्सेदारी 1.16% थी, जो अब बढ़कर 4.31% हो गई। यह साफ दिखाता है कि FII को कंपनी के बिजनेस ग्रोथ पर भरोसा है। एग्री बिजनेस में लंबी अवधि की ग्रोथ की अच्छी संभावना है। अभी कंपनी के शेयर (AWL Agri Business Share) का प्राइस लगभग ₹259.95 है।

Suzlon Energy

सुजलॉन एनर्जी में भी एफआईआई ने FY25 की चौथी तिमाही में 1.1% हिस्सेदारी बढ़ाई है। उनकी हिस्सेदारी अब 21.97% से बढ़कर 23.04% हो गई है। सुजलॉन के शेयर वैसे फोक में रहते हैं। अभी कंपनी के शेयर (Suzlon Energy Share) की कीमत लगभग ₹60 है।

Aditya Birla Fashion

एफआईआई ने आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल में FY25 की चौथी तिमाही में 3.8% हिस्सेदारी बढ़ाई है। यह आंकड़ा 18.05% से बढ़कर 21.83% हो गया है। इसका मतलब है कि विदेशी निवेशकों को भारत के रिटेल और लाइफस्टाइल सेक्टर में मजबूती नजर आ रही है। Aditya Birla Fashion शेयर का मौजूदा प्राइस करीब ₹221.20 है।

Premier Energies

ग्रीन एनर्जी या सोलर सेक्टर में निवेशक लंबी दूरी की रेस देखते हैं। प्रीमियर एनर्जीज में FII ने चौथी तिमाही में 1.1% हिस्सेदारी बढ़ाई है। तीसरी तिमाही में 1.81% हिस्सेदारी थी, जो अब 2.95% हो गई है। Premier Energies शेयर प्राइस फिलहाल ₹1,053.50 प्रति शेयर के आस-पास है।

IndusInd Bank 

एनर्जी सेक्टर के अलावा विदेशी निवेशकों को बैंकिंग सेक्टर के शेयरों में दिलचस्पी बढ़ी है। FY25 की चौथी तिमाही में इंडसइंड बैंक में एफआईआई की हिस्सेदारी 4.8% बढ़ गई। तीसरी तिमाही में FII की हिस्सेदारी 24.74% थी, जो अब बढ़कर 29.53% हो गई है। बैंक का मौजूदा शेयर प्राइस करीब ₹766.90 है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
