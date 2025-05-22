scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारBrokerage Report: ONGC, Oil India और IndiGo पर आ गई ब्रोकरेज रिपोर्ट, जानें स्टॉक का लेटेस्ट टारगेट प्राइस

Brokerage Report: ONGC, Oil India और IndiGo पर आ गई ब्रोकरेज रिपोर्ट, जानें स्टॉक का लेटेस्ट टारगेट प्राइस

Brokerage Report: CLSA, CITI और NOMURA ने ONGC, Oil India और IndiGo पर रिपोर्ट जारी की है। आर्टिकल में इन शेयर का लेटेस्ट टारगेट प्राइस जानते हैं।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: May 22, 2025 11:45 IST
Brokerage Report

Share Price Target: शेयर बाजार में कई बड़ी कंपनियों के तिमाही नतीजे आने के बाद हलचल देखने को मिली। बाजार में Indigo, ONGC, Oil India और Colgate के शेयर फोकस में है। इन कंपनियों पर ब्रोकरेज हाउसों की रिपोर्ट भी आ गई। आइए, जानते हैं कि इस शेयरों पर ब्रोकरेज की क्या राय है और यह स्टॉक का टारगेट प्राइस कितना सेट किया गया। 

INDIGO

इंडिगो एयरलाइंस की चौथी तिमाही (Indigo Q4 Result) काफी दमदार रही। कंपनी का मुनाफा 62% बढ़कर 3,000 करोड़ रुपये से ज्यादा हो गया। कंपनी को फेस्टिव सीजन, शादियों का सीजन और महाकुंभ जैसे बड़े आयोजनों का बड़ा फायदा मिला।

इसके साथ ही कंपनी का रेवेन्यू में 24% की बढ़त हुई। पैसेंजर लोड फैक्टर की संख्या भी 87% के पार निकल गई। कंपनी ने साल 2026 के लिए उड़ानों की संख्या (ASK) में डबल डिजिट ग्रोथ का अनुमान दिया है। शानदार तिमाही नतीजे आने के बाद कंपनी ने डिविडेंड (Indigo Dividend) का एलान किया है। 

शानदार तिमाही नतीजे आने के बाद ब्रोकरेज हाउस Citi और Morgan Stanley ने इंडिगो के शेयर को खरीदारी की सलाह दी है। दोनों ब्रोकरेज ने शेयर का टारगेट (Indigo Share Price Target) ₹6500 के करीब रखा है। 

COLGATE

कोलगेट के तिमाही नतीजे (Colgate Q4 Result) उम्मीद के मुताबिक नहीं रहे। कंपनीने बताया कि रेवेन्यू में 1.8% की गिरावट आई। वहीं EBITDA भी 6% गिर गया। 

खराब तिमाही नतीजे आने के बाद ब्रोकरेज हाउस Goldman Sachs ने कोलगेट स्टॉक की रेटिंग 'SELL' कर दी। ब्रोकरेज ने स्टॉक का टारगेट (Colgate Share Price Target) ₹2630 कर दिया।

ONGC

सरकारी तेल और गैस कंपनी ओएनजीसी के चौथी तिमाही नतीजे (ONGC Q4 Result) मिले-जुले रहे। कंपनी का नेट प्रॉफिट 22% घटा है। हालांकि, कंपनी का रेवेन्यू और मार्जिन उम्मीद से बेहतर रहा। 

ब्रोकरेज हाउस CLSA ने ओएनजीसी पर ‘आउटपरफॉर्म’ रेटिंग दी है और इसका टारगेट (ONGC Share Price Target) 360 रुपये कर  दिया है। 

OIL INDIA

ऑयल इंडिया के तिमाही नतीजे (Oil India Q4 Result) थोड़े कमजोर रहे हैं। उम्मीद जितने अच्छे तिमाही नतीजे न आने की वजह से ब्रोकरेज हाउस Nomura ने स्टॉक को ‘न्यूट्रल’ रेटिंग दी और टारगेट (Oil India Share Price Target) 460 रुपये सेट किया।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
