ETFs Vs Mutual Funds: कौन सा है बेस्ट ऑप्शन?

Newsशेयर बाज़ारETFs Vs Mutual Funds: कौन सा है बेस्ट ऑप्शन?

निवेश एक रणनीतिक फैसला है क्योंकि जब आप निवेश करते हैं तो इसमें जोखिम भी होता है लेकिन जोखिम और प्रोडक्ट कैसा है इसके बारे में कोई बात नहीं करता है। आज हम आपको बताएंगे कि ईटीएफ क्या होता है और ये म्युचुअल फंड से कैसे अलग होता है और किसमें फायदा है

Ankur Tyagi
New Delhi,UPDATED: Sep 8, 2024 11:47 IST
निवेश एक रणनीतिक फैसला है क्योंकि जब आप निवेश करते हैं तो इसमें जोखिम भी होता है लेकिन जोखिम और प्रोडक्ट कैसा है इसके बारे में कोई बात नहीं करता है।  आज हम आपको बताएंगे कि ईटीएफ क्या होता है और ये म्युचुअल फंड से कैसे अलग होता है और किसमें फायदा है। ईटीएफ या एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड और म्यूचुअल फंड निवेश के दो ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनके बारे में आपको जानना चाहिए।

ईटीएफ बनाम म्यूचुअल फंड

म्यूचुअल फंड को फंड हाउस और उसके मैनेजर आपके लिए तैयार करते हैं जहां आप निवेश करते हैं। म्यूचुअल फंड को आम तौर पर तीन प्रकार के होते हैं। इक्विटी फंड, डेब्ट फंड और हाइब्रिड फंड। इक्विटी फंड मुख्य रूप इक्विटी में निवेश करते हैं। दूसरी ओर, डेब्ट फंड मुख्य रूप से सरकारी बॉन्ड और प्रतिभूतियों जैसे कई डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में निवेश करते हैं। 

एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ETF) निष्क्रिय निवेश फंड

एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ETF) निष्क्रिय निवेश फंड हैं जो एक्सचेंजों पर ट्रेड होते  हैं। वे अपने लचीलेपन, कम लागत और टैक्स फ्रेंडली होने के कारण निवेशकों के बीच लोकप्रिय हैं। ETF आमतौर पर एक विशिष्ट सूचकांक को ट्रैक करते हैं, इन्हें बाजार के दौरान खरीदा या बेचा जा सकता है। ETF में निवेश करके, निवेशक अपने निवेश में विविधता लाते हुए अपने जोखिम कम कर सकते हैं।

निवेश और व्यापार

एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ETF) खुदरा निवेशकों को एक बेहद आकर्षक सुविधा प्रदान करते हैं जिसे लिक्विडिटी के रूप में जाना जाता है। ETFs ट्रेडिंग घंटों के दौरान किसी भी समय ट्रेड करने योग्य होने का लाभ प्रदान करते हैं, जिसकी कीमतें बाजार द्वारा निर्धारित की जाती हैं।

शॉर्ट सेलिंग में भी शामिल होने की अनुमति

स्टॉक की तरह ही, ETF निवेशकों को शेयर खरीदने के साथ-साथ शॉर्ट सेलिंग में भी शामिल होने की अनुमति देता है। इसके अलावा, निवेशकों के पास ETF पर कॉल और पुट ऑप्शन का व्यापार करने का विकल्प होता है। इसके विपरीत, म्यूचुअल फंड अपने दिन के अंत में नेट एसेट वैल्यू (NAV) के आधार पर ट्रेडिंग डे के बंद होने पर खरीद या बिक्री के ऑर्डर निष्पादित करते हैं।

म्यूचुअल फंड में शॉर्ट पोजीशन लेना संभव नहीं

ईटीएफ के विपरीत, म्यूचुअल फंड में शॉर्ट पोजीशन लेना संभव नहीं है, और कॉल और पुट ऑप्शन की उपलब्धता नहीं है। ईटीएफ आमतौर पर म्यूचुअल फंड के विपरीत न्यूनतम प्रारंभिक निवेश आवश्यकता नहीं लगाते हैं।

ईटीएफ में आमतौर पर न्यूनतम लॉक-इन अवधि नहीं

इसके अलावा, ईटीएफ में आमतौर पर न्यूनतम लॉक-इन अवधि नहीं होती है, जिससे निवेशक अपने विवेक से उन्हें खरीद या बेच सकते हैं। इसके विपरीत, म्यूचुअल फंड यूनिट अक्सर न्यूनतम लॉक-इन अवधि के साथ आते हैं, और इस अवधि से पहले उन्हें बेचने पर जुर्माना लग सकता है। इसके अलावा, म्यूचुअल फंड को फंड मैनेजर या पेशेवर लोगों द्वारा सक्रिय रूप से प्रबंधित किया जाता है जो बाजार से बेहतर प्रदर्शन करने के उद्देश्य से रणनीतिक निवेश निर्णय लेते हैं। इसके विपरीत, ईटीएफ निष्क्रिय निवेश वाहन हैं जिनका उद्देश्य किसी विशिष्ट सूचकांक या बेंचमार्क के प्रदर्शन को दोहराना है, जो कम प्रबंधन शुल्क के साथ लागत प्रभावी निवेश विकल्प प्रदान करते हैं।

ईटीएफ का कराधान

लाभांश आय पर कर संरचना: लाभांश आय पर लगाए गए कर को लाभांश वितरण कर (DDT) के रूप में जाना जाता है। इससे पहले, वित्तीय वर्ष 2020-2021 से पहले, निवेशकों को वितरित सभी लाभांशों पर 15% की DDT दर लागू थी। हालाँकि, वित्तीय वर्ष 2020-2021 से DDT की अवधारणा को समाप्त कर दिया गया, और लाभांश आय अब निवेशक की वार्षिक आय में शामिल है। लाभांश आय के लिए कर की दर अब व्यक्तिगत निवेशक के लिए लागू आयकर स्लैब दर के अनुरूप कर दी गई है।

पूंजीगत लाभ पर कर संरचना: पूंजीगत लाभ को दीर्घकालिक या अल्पकालिक के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, और कर उपचार इस अंतर के आधार पर भिन्न होता है, साथ ही एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ETF) के प्रकार पर भी निर्भर करता है।

इक्विटी ईटीएफ के लिए: इक्विटी ईटीएफ मुख्य रूप से इक्विटी या संबंधित वित्तीय साधनों में निवेश पर केंद्रित फंड हैं। इन ईटीएफ पर पूंजीगत लाभ के लिए कर संरचना व्यक्तिगत स्टॉक निवेश से पूंजीगत लाभ पर लागू कर उपचार के समान है।

पूंजीगत लाभ को आम तौर पर अल्पकालिक पूंजीगत लाभ

पूंजीगत लाभ को आम तौर पर अल्पकालिक पूंजीगत लाभ के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि आय एक वर्ष से कम समय के लिए रखी गई परिसंपत्तियों की बिक्री से प्राप्त होती है। दूसरी ओर, पूंजीगत लाभ को दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि होल्डिंग अवधि एक वर्ष से अधिक है।

आयकर अधिनियम की धारा 112A के तहत

आयकर अधिनियम की धारा 112A के तहत, सभी दीर्घकालिक पूंजीगत लाभों के लिए 1 लाख रुपये तक की कर कटौती लागू है। इस सीमा से ऊपर की कोई भी राशि इंडेक्सेशन के लाभ के बिना 10% कर दर के अधीन होगी।

आयकर अधिनियम की धारा 111ए के अनुसार,

आयकर अधिनियम की धारा 111ए के अनुसार, अल्पकालिक पूंजीगत लाभ पर 15% की दर से कर लगाया जाता है, साथ ही कोई भी लागू अधिभार और उपकर भी लगाया जाता है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Abhishek
Published On:
Sep 8, 2024