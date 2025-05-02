scorecardresearch
Newsट्रेंडिंगOTT Releases this Week (02 May 2025): इस हफ्ते रिलीज हुई ये बेहतरीन फिल्में और वेब सीरीज - FULL LIST

OTT Releases this Week (02 May 2025): इस हफ्ते रिलीज हुई ये बेहतरीन फिल्में और वेब सीरीज - FULL LIST

Netflix, Amazon Prime Video, JioHotstar, Zee5 इत्यादि पर थ्रिलर, कॉमेडी और ड्रामा जॉनर की फिल्में और वेब सीरीज रिलीज हुई हैं। चलिए डिटेल में जानते हैं।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: May 2, 2025 16:28 IST
OTT Release this week

OTT Releases this Week: कल से वीकेंड शुरू हो रहा है और आज यानी शुक्रवार को अलग-अलग ओटीटी प्लेटफॉर्म पर नई फिल्में और वेब सीरीज रिलीज हो चुकी है जिन्हें आप देखकर अपना वीकेंड और भी मजेदार बना सकते हैं। Netflix, Amazon Prime Video, JioHotstar, Zee5 इत्यादि पर थ्रिलर, कॉमेडी और ड्रामा जॉनर की फिल्में और वेब सीरीज रिलीज हुई हैं। चलिए डिटेल में जानते हैं। 

Costao 

नवाजुद्दीन सिद्दीकी की यह फिल्म 1990 के दशक में गोवा में बिताए गए सबसे बहादुर और ईमानदार अधिकारी कोस्टाओ की यात्रा के इर्द-गिर्द घूमती है, जो सोने की तस्करी के एक मिशन का पर्दाफाश करते समय अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करता है। आप इसे Zee5 पर देख सकते हैं। 

Another Simple Favor

'अनदर सिंपल फेवर' एक कॉमेडी रहस्य फिल्म है, जो दो सबसे अच्छे दोस्तों से दुश्मन बन चुके लोगों, स्टेफनी (एना केंड्रिक) और एमिली (ब्लेक लाइवली) के इर्द-गिर्द घूमती है। अप इसे Amazon Prime Video पर देख सकते हैं। 

Kull: The Legacy of Raisingghs

द लिगेसी ऑफ रायसिंह एक आम पारिवारिक ड्रामा है जो साजिशों और सत्ता संघर्ष का मिश्रण है। यह सीरीज निम्रत कौर, रिधि डोगरा और अमोल पाराशर द्वारा निभाए गए तीन भाई-बहनों की कहानी है, जो पिता की असामयिक मृत्यु के बाद सत्ता को बनाए रखने के लिए संघर्ष करते हैं। अप इसे JioHotstar पर देख सकते हैं। 

Bromance

ब्रोमांस एक मलयालम साहसिक कॉमेडी है, जो एक जेनरेशन Z कंटेंट क्रिएटर बिंटो की कहानी है, जो अपने लापता भाई शिंटो - जो एक सफल स्टॉक ट्रेडर है - को खोजने निकलता है। आप इसे SonyLIV पर देख सकते हैं। 

Black White and Gray-Love Kills

तिग्मांशु धूलिया द्वारा निर्मित इस सीरीज में मयूर मोरे, पलक जयसवाल, देवेन भोजानी, एडवर्ड सोनेनब्लिक, हकीम शाहजहाँ, अनंत जोग और कमलेश सावंत सहित कई मजबूत कलाकार शामिल हैं। ब्लैक व्हाइट एंड ग्रे एक क्राइम थ्रिलर सीरीज है। आप इसे SonyLIV पर देख सकते हैं। 

Edited By:
Gaurav
Published On:
May 2, 2025