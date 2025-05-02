Marico Dividend 2025: पैराशूट हेयर ऑयल बनाने वाली कंपनी Marico Ltd ने आज बाजार बंद होने के बाद जनवरी-मार्च तिमाही (Q4) रिजल्ट जारी करते हुए निवेशकों के लिए 700% का डिविडेंड देने का ऐलान किया है। आज कंपनी का शेयर 1.5% से ज्यादा गिरकर बंद हुआ है।

Marico Q4FY25 Results

advertisement

कंपनी ने बताया कि मार्च तिमाही में उसका कंसो नेट प्रॉफिट 8% बढ़कर 343 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में यह 318 करोड़ रुपये था। कंपनी का Q4FY25 राजस्व 2,730 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में 2,278 करोड़ रुपये से 20% अधिक है।

मार्च तिमाही में कंपनी का EBITDA सालाना आधार पर 4 प्रतिशत बढ़कर 458 करोड़ रुपये रहा जो एक साल पहले की समान तिमाही में 442 रुपये था। Q4 में कंपनी का EBITDA मार्जिन 16.8% रहा जो एक साल पहले 19.4 प्रतिशत था।

Marico Dividend

कंपनी ने अपने निवेशकों के लिए 700% का फाइनल डिविडेंड देने की घोषणा की है। कंपनी 1 रुपये के फेस वैल्यू वाले प्रति इक्विटी शेयर पर 7 रुपये का डिविडेडं देगी।

Marico Dividend Record Date

कंपनी ने फाइनल डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट शुक्रवार 1 अगस्त 2025 का दिन तय किया है।

Marico Dividend Payment Date

कंपनी ने बताया कि वो डिविडेंड की पेमेंट रविवार 7 सितंबर को या उससे पहले कर देगी।

Marico Dividend History

बीएसई पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक कंपनी ने इससे पहले फरवरी 2025 में 3.50 रुपये का डिविडेंड, मार्च 2024 में 6.50 रुपये का डिविडेंड, नवंबर 2023 में 3 रुपये का डिविडेंड, मार्च 2023 में 4.50 रुपये का डिविडेंड, और फरवरी 2022 में 6.25 रुपये का डिविडेंड दिया था।

Marico Share Price

कंपनी का शेय आज बीएसई पर 1.82% या 12.90 रुपये गिरकर 697.15 रुपये पर बंद हुआ वहीं एनएसई पर स्टॉक 1.68% या 11.95 रुपये टूटकर 698.50 रुपये पर बंद हुआ।