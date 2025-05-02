Dividend के एलान के बाद भागा स्टॉक, एक दिन में 11% की छलांग

2 मई 2025 (शुक्रवार) शेयर बाजार के लिए काफी धमाकेदार रहा। आज जहां निफ्टी इंडेक्स करीब 190 अंकों की तेजी के साथ 24,525 पर पहुंच गया, वहीं सरकारी कंपनी MOIL Limited का शेयर तो जैसे रॉकेट बनकर उड़ चला। शेयर ने एक ही दिन में करीब 11 फीसदी की छलांग लगाई और 355 रुपये के स्तर पर पहुंच गया, जबकि पिछला बंद भाव सिर्फ 315 रुपये था। स्टॉक (MOIL Ltd Share Price) अंत में 6.88 फीसदी की तेजी के साथ ₹339.40 प्रति शेयर पर बंद हुए।

advertisement

निवेशक को मिलेगा डिविडेंड का तोहफा

शेयर में आई तेजी के पीछे सबसे बड़ी वजह रही कंपनी की कमाई में जबरदस्त बढ़त और साथ में डिविडेंड का एलान है। MOIL ने अपने इन्वेस्टर्स को तोहफे में हर एक शेयर पर 1.61 रुपये का फाइनल डिविडेंड देने का एलान किया है। ये डिविडेंड ₹10 फेस वैल्यू वाले हर शेयर पर दिया जाएगा। कंपनी ने डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट (Moil Ltd. Dividend Record Date) का एलान नहीं किया है। कंपनी इसकी जानकारी जल्द ही साझा करेगी।

फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मजबूत

कंपनी ने मार्च 2025 तिमाही के नतीजे घोषित कर दिये। कंपनी ने बताया कि मार्च तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट साल दर साल 27 फीसदी बढ़कर 115 करोड़ रुपये पहुंच गया। पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 91 करोड़ रुपये था।

इसके अलावा MOIL का कुल रेवेन्यू भी बढ़ा है। मार्च तिमाही में कंपनी की आमदनी 4 फीसदी बढ़कर 433 करोड़ रुपये हो गई है। यह पिछले साल 415 करोड़ रुपये थी। वहीं, EBITDA (कमाई से पहले का मुनाफा) 8.7 फीसदी बढ़कर 139.4 करोड़ रुपये पर पहुंच गया और मार्जिन भी सुधार होकर 32.2% पर आ गया।

क्या करती है कंपनी

MOIL Limited भारत सरकार के स्टील मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है। यह देश की सबसे बड़ी मैंगनीज स्टील उत्पादक कंपनी है। कंपनी को "मिनीरत्न" का दर्जा मिला हुआ है, जो इसकी साख को और मजबूत बनाता है।

कैसी है शेयर की परफॉर्मेंस (Moil Ltd. Share Performance)

MOIL के शेयर (Moil Ltd. Share) ने बीते कुछ समय में शानदार रिटर्न दिया है। स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग से मिली जानकारी के अनुसार बीते एक हफ्ते में कंपनी के शेयर में 10 फीसदी की तेजी देखने को मिली है। वहीं, पिछले एक महीने में स्टॉक 5 फीसदी चढ़ा है। इसी तरह शेयर ने 6 महीने में 5 फीसदी का रिटर्न दिया है। शेयर ने तीन साल में 161.68 फीसदी का शानदार रिटर्न दिया है।