Mazagon Dock Shipbuilders को मिला ऑर्डर, सोमवार को दिख सकता है एक्शन



Mazagon Dock Shipbuilders ने 6 सितंबर को एक्सचेंज फाइलिंग में जानकारी दी है कि उसे Oil & Natural Gas Corporation (ONGC) से ₹1,486 करोड़ का एक महत्वपूर्ण आर्डर मिला है।

कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में कहा, "यह सूचित किया जाता है कि Mazagon Dock Shipbuilders Limited (MDL) को 5 सितंबर 2024 को Oil and Natural Gas Corporation (ONGC) से पाइपलाइन प्रतिस्थापन परियोजना 8 समूह ए (PRP 8 समूह ए) के लिए EPC प्रतिपूर्ति आधार (OBE) पर ₹1,486.4 करोड़ का संविदा पुरस्कार प्राप्त हुआ है, जिसमें सभी कर और शुल्क (GST@12%) शामिल हैं। कंपनी इस काम को 28 फरवरी, 2026 तक पूरा करेगी है।

पहली तिमाही के लिए FY25 में, Mazagon Dock की रेवेन्यु में पिछले वर्ष की तुलना में 8.5% की वृद्धि हुई है, जो ₹2,357 करोड़ तक पहुंच गया है। इसका EBITDA पहले की आय पिछले वर्ष की तुलना में लगभग चार गुना बढ़कर ₹642.5 करोड़ हो गया है।शुक्रवार को Mazagon Dock Shipbuilders Ltd के शेयर 3.86 प्रतिशत गिरकर BSE पर ₹4,400.30 पर बंद हुए।

हाल के दिनों में Mazagon Dock और अन्य रक्षा कंपनियों जैसे Hindustan Aeronautics और Bharat Dynamics ने अच्छा रिटर्न दिया है, क्योंकि केंद्र सरकार की रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) ने सशस्त्र बलों के लिए ₹1,44,716 करोड़ की महत्वपूर्ण खरीद की मंजूरी दी है।