Add on Credit Card के हैं ये 3 बड़े नुकसान - कहीं आपने तो नहीं लिया?

Demerits of Add on Credit Card: वर्तमान में ज्यादातर लोग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि डेबिट कार्ड की तुलना में क्रेडिट कार्ड यूजर्स को अधिर रिवॉर्ड प्वाइंट, कूपन और कैशबैक मिलता है। यही कारण है कि हर साल क्रेडिट कार्ड यूजर्स की संख्या में तेजी से बढ़ रही है।

हालांकि, हर कोई क्रेडिट कार्ड के लिए पात्र नहीं होता इसलिए बैंक क्रेडिट कार्ड यूजर्स को Add on Credit Card की सुविधा देते हैं ताकि वो अपने प्रियजनों को भी क्रेडिट कार्ड दे सकें। बैंक क्रेडिट कार्ड यूजर्स को 1-3 Add on Credit Card की सुविधा लेने का विकल्प देते हैं।

क्या होता है Add on Credit Card?

ऐड-ऑन क्रेडिट कार्ड एक ऐसा क्रेडिट कार्ड है जो मौजूदा प्राइमरी कार्ड के अतिरिक्त जारी किया जाता है। यह एक अलग कार्ड है जिसमें प्राइमरी क्रेडिट कार्ड के समान ही सुविधाएं और लाभ होते हैं।

Add on Credit Card के फायदे आपको कार्ड कंपनियां बता देंगी लेकिन आज हम आपको इसके 3 बड़े नुकसान के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे आपको अप्लाई करने से पहले जान लेना चाहिए।

Add on Credit Card 3 बड़े नुकसान

1. क्रेडिट स्कोर पर प्रभाव

अगर आपने अपने क्रेडिट कार्ड पर Add on Credit Card लिया है और उसे अपने किसी परिवार के सदस्य को दिया है तो ध्यान रखें कि वो अपने क्रेडिट कार्ड का बिल समय पर भरे। अगर ऐसा नहीं होता है तो इस स्थिति में आपका क्रेडिट स्कोर खराब होगा क्योंकि आपके क्रेडिट कार्ड पर Add on कार्ड लिया गया है।

2. बढ़ जाएगा सालाना चार्ज

कई बैंक अपने क्रेडिट कार्ड पर सालाना चार्ज लेते हैं। अगर आप Add on Credit Card लेते हैं को आपको अपने प्राइमरी कार्ड के साथ-साथ अपने Add on Credit Card का एनुअल चार्ज भी देना होगा।

3. अधिक खर्च

ऐड-ऑन क्रेडिट कार्ड रखना सुविधाजनक है, लेकिन इससे ज्यादा खर्च भी हो सकता है। ज्यादा खर्च करने से आपका मंथली क्रेडिट कार्ड बिल बढ़ जाएगा। साथ ही, अगर सेकेंडरी यूजर क्रेडिट लिमिट को ओवरराइड करता है, तो आपके ट्रांजेक्शन अस्वीकृत हो सकता हैं और आपको ओवर लिमिट चार्ज का भुगतान करना पड़ सकता है।

