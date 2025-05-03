बड़ा झटका! भारत ने तत्काल प्रभाव से पाकिस्तान से सभी आयातों पर लगाई रोक, पाकिस्तान के इन सेक्टर्स पर होगा असर

भारत ने कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले के बाद अपनी प्रतिक्रिया को तेज करते हुए पाकिस्तान से सभी आयातों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। इस प्रतिबंध के बाद कई पाकिस्तानी सेक्टर्स पर गंभीर प्रभाव पड़ने की आशंका है।

वाणिज्य मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन में कहा कि पाकिस्तान में उत्पन्न या वहां से निर्यातित सभी वस्तुओं का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इंपोर्ट चाहे वे स्वतंत्र रूप से आयात योग्य हों या अनुमत हों, तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया गया है। वाणिज्य मंत्रालय ने कहा कि यह प्रतिबंध राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक नीति के हित में लगाया गया है।

यह प्रतिबंध ऐसे समय लगाया गया है जब कुछ दिन पहले ही आतंकवादियों ने बैसरन घास के मैदान में एक नेपाली पर्यटक और एक स्थानीय टट्टू गाइड सहित 26 नागरिकों की हत्या कर दी थी। भारत ने तब से सिंधु जल संधि पर रोक लगा दी है और अपने कूटनीतिक और आर्थिक रुख को कड़ा कर दिया है।

2019 के पुलवामा हमले के बाद से पाकिस्तान के साथ भारत का व्यापार घट रहा है। वित्त वर्ष 24-25 (अप्रैल-जनवरी) में भारत ने पाकिस्तान को 447.65 मिलियन डॉलर का सामान निर्यात किया, जबकि आयात सिर्फ़ 0.42 मिलियन डॉलर रहा। 2023-24 में निर्यात 1.18 बिलियन डॉलर और आयात 2.88 मिलियन डॉलर रहा - जो भारत के कुल वैश्विक व्यापार का मात्र 0.1% है। कम मात्रा के बावजूद, कई पाकिस्तानी सेक्टर्स खास भारतीय आयातों पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं।

साल 2024 में पाकिस्तान ने भारत से सबसे ज्यादा क्या इंपोर्ट किया?

ऑर्गेनिक केमिकल – $164.19 मिलियन



फार्मास्युटिकल उत्पाद (दवा निर्माण सहित) – $120.86 मिलियन



प्लास्टिक – $4.94 मिलियन



इन ऑर्गेनिक केमिकल, कीमती धातु कंपाउंड – $4.67 मिलियन



मिनरल फ्यूल, तेल, डिस्टिलेशन प्रोडक्ट्स – $2.70 मिलियन



विविध रासायनिक उत्पाद – $2.09 मिलियन



संशोधित स्टार्च, गोंद, एंजाइम – $1.53 मिलियन



रंगाई अर्क, पिगमेंट, टैनिन – $1.27 मिलियन



विविध खाद्य तैयारी – $1.20 मिलियन



चिकित्सा उपकरण, ऑप्टिकल उपकरण – $0.38 मिलियन

छोटे आयातों की अगर बात करें तो इसमें अनाज, सब्जियां, ऑटो घटक, डेयरी और मसाले शामिल थे। इस रोक से पाकिस्तान के फार्मास्यूटिकल, केमिकल और खाद्य क्षेत्र प्रभावित होने की संभावना है, जो भारतीय इनपुट पर निर्भर हैं।