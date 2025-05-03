Q4 FY25 Results Next Week: M&M, HPCL, MRF, HUDCO, Dabur, सहित इन कंपनियों के आएंगे तिमाही नतीजे - FULL LIST
Q4 Results Next Week: बीएसई के Q4 रिजल्ट कैलेंडर के मुताबिक आगामी कारोबारी हफ्ते (5-9 मई) को कुल 269 कंपनियों अपने तिमाही नतीजों को जारी करेंगी। इनमें से कुछ प्रमुख कंपनियों के नाम हैं: Mahindra & Mahindra, Coforge, Indian Hotels, Bank of Baroda, Godrej Consumer, HPCL, KEI Industries, MGL, One 97 Communications, Blue Star, Coal India, Dabur India, HUDCO, MRF Ltd, Voltas, Asian Paints, Bharat Forge, Britannia Industries, Larsen & Toubro, Dr Reddys और Swiggy.
सोमवार, 5 मई (47 कंपनियां)
Amalgamated Electricity Company Ltd, Ascensive Educare Ltd, Bombay Dyeing & Manufacturing Company Ltd, Computer Age Management Services Ltd, CCL Products (India) Ltd, Capri Global Capital Ltd, Cigniti Technologies Ltd, Coforge Ltd, Davangere Sugar Company Ltd, DCM Shriram Ltd, Prataap Snacks Ltd, DMCC Speciality Chemicals Ltd, Entertainment Network (India) Ltd, Epigral Ltd, Ethos Ltd, Gamco Ltd, GHCL Textiles Ltd, Gujarat Poly Electronics Ltd, Hind Rectifiers Ltd, Indian Hotels Company Ltd, Invigorated Business Consulting Ltd, Jammu & Kashmir Bank Ltd, Kalyani Steels Ltd, Mahindra & Mahindra Ltd, Magellanic Cloud Ltd, Narendra Properties Ltd, Nila Spaces Ltd, Nureca Ltd, Onesource Specialty Pharma Ltd, POCL Enterprises Ltd, Sah Polymers Ltd, Sattva Sukun Lifecare Ltd, Savani Financials Ltd, Shish Industries Ltd, Siel Financial Services Ltd, SIL Investments Ltd, Smruthi Organics Ltd, Sonalis Consumer Products Ltd, Stovec Industries Ltd, Summit Securities Ltd, Sunshield Chemicals Ltd, Tahmar Enterprises Ltd, Transoceanic Properties Ltd, Unicommerce Esolutions Ltd, Vinyl Chemicals (India) Ltd, Vippy Spinpro Ltd, Zee Media Corporation Ltd
मंगलवार, 6 मई (53 कंपनियां)
Aadhar Housing Finance Ltd, Aarti Drugs Ltd, Ador Welding Ltd, Alphalogic Industries Ltd, Alembic Pharmaceuticals Ltd, Aptus Value Housing Finance India Ltd, Avalon Technologies Ltd, Bank of Baroda, Century Enka Ltd, CG Power and Industrial Solutions Ltd, Comfort Commotrade Ltd, Comfort Fincap Ltd, CyberTech Systems and Software Ltd, Ekansh Concepts Ltd, eMudhra Ltd, Gujarat Lease Financing Ltd, Godrej Consumer Products Ltd, GTV Engineering Ltd, Harshdeep Hortico Ltd, Hindustan Petroleum Corporation Ltd, Jagsonpal Pharmaceuticals Ltd, JBM Auto Ltd, Kajaria Ceramics Ltd, Kansai Nerolac Paints Ltd, KEI Industries Ltd, Kisan Mouldings Ltd, Vedant Fashions Ltd, Mayank Cattle Food Ltd, Mahanagar Gas Ltd, Naperol Investments Ltd, National Peroxide Ltd, Paradeep Phosphates Ltd, Parshva Enterprises Ltd, One 97 Communications Ltd, Piramal Enterprises Ltd, Polycab India Ltd, Poly Medicure Ltd, Pratiksha Chemicals Ltd, Quick Heal Technologies Ltd, Radico Khaitan Ltd, Safari Industries India Ltd, Sambhaav Media Ltd, Shivamshree Businesses Ltd, Shipping Corporation of India Land and Assets Ltd, Shah Metacorp Ltd, Shine Fashions (India) Ltd, Stanpacks India Ltd, Sundaram-Clayton Ltd, Timex Group India Ltd, Tamilnadu Petroproducts Ltd, V B Desai Financial Services Ltd, Velox Shipping and Logistics Ltd, Wisec Global Ltd
बुधवार, 7 मई (47 कंपनियां)
Apcotex Industries Ltd, APL Apollo Tubes Ltd, APM Industries Ltd, BFL Asset Finvest Ltd, Bharat Seats Ltd, Blue Star Ltd, CarTrade Tech Ltd, Coal India Ltd, Craftsman Automation Ltd, Dabur India Ltd, Ginni Filaments Ltd, Goa Carbon Ltd, GTL Ltd, Gujarat Containers Ltd, HB Stockholdings Ltd, Hindustan Composites Ltd, Housing & Urban Development Corporation Ltd, Kamdhenu Ltd, LGB Forge Ltd, Linc Ltd, Lloyds Engineering Works Ltd, Mangalore Chemicals & Fertilizers Ltd, Man Industries (India) Ltd, MRF Ltd, Niva Bupa Health Insurance Company Ltd, Nalin Lease Finance Ltd, RACL Geartech Ltd, Route Mobile Ltd, RattanIndia Power Ltd, Sapphire Foods India Ltd, Satin Creditcare Network Ltd, Saptak Chem And Business Ltd, Sejal Glass Ltd, Shriram Pistons & Rings Ltd, Smiths & Founders (India) Ltd, Somany Ceramics Ltd, Sonata Software Ltd, Star Housing Finance Ltd, Swarna Securities Ltd, Symphony Ltd, Tata Chemicals Ltd, Transgene Biotek Ltd, Transpek Industry Ltd, United Breweries Ltd, Vintage Coffee And Beverages Ltd, Voltas Ltd, Wonderla Holidays Ltd
गुरुवार, 8 मई (67 कंपनियां)
Aarti Industries Ltd, Abhishek Finlease Ltd, Aditya Birla Real Estate Ltd, Automobile Corporation of Goa Ltd, Andhra Paper Ltd, Asahi Songwon Colors Ltd, Asian Paints Ltd, Bella Casa Fashion & Retail Ltd, Bharat Bhushan Finance & Commodity Brokers Ltd, Bharat Forge Ltd, Biocon Ltd, Bodhtree Consulting Ltd, Britannia Industries Ltd, Canara Bank, Ceigall India Ltd, Classic Filaments Ltd, Chambal Fertilisers & Chemicals Ltd, Captain Technocast Ltd, D. B. Corp Ltd, Dilip Buildcon Ltd, DIC India Ltd, EPL Ltd, Escorts Kubota Ltd, Fine Organic Industries Ltd, GHCL Ltd, Gold Coin Health Foods Ltd, GTL Infrastructure Ltd, Harsha Engineers International Ltd, Hindustan Construction Company Ltd, Ideaforge Technology Ltd, IIFL Finance Ltd, Jindal Stainless Ltd, Jyoti Resins & Adhesives Ltd, Kalpa Commercial Ltd, Kalyan Jewellers India Ltd, Kamdhenu Ventures Ltd, Lakshmi Electrical Control Systems Ltd, Larsen & Toubro Ltd, Maral Overseas Ltd, Mayur Uniquoters Ltd, Multi Commodity Exchange of India Ltd, Medico Remedies Ltd, Mitsu Chem Plast Ltd, Morarka Finance Ltd, Muthoot Microfin Ltd, Nicco Uco Alliance Credit Ltd, Oasis Securities Ltd, Oil Country Tubular Ltd, Parshwanath Corporation Ltd, Pidilite Industries Ltd, Prerna Infrabuild Ltd, Rain Industries Ltd, Refex Renewables & Infrastructure Ltd, R Systems International Ltd, Sera Investments & Finance India Ltd, SG Finserve Ltd, Sika Interplant Systems Ltd, Silver Touch Technologies Ltd, S.J.S. Enterprises Ltd, Skyline Ventures India Ltd, Skyline Millars Ltd, Solid Stone Company Ltd, Sula Vineyards Ltd, Suryoday Small Finance Bank Ltd, Titan Company Ltd, Triveni Glass Ltd, Vesuvius India Ltd
शुक्रवार, 9 मई (55 कंपनियां)
ABB India Ltd, Abirami Financial Services India Ltd, Aditya Consumer Marketing Ltd, Adline Chem Lab Ltd, Alkyl Amines Chemicals Ltd, Aditya Vision Ltd, Bank of India, Birla Corporation Ltd, Cera Sanitaryware Ltd, Cholamandalam Financial Holdings Ltd, Cochin Malabar Estates & Industries Ltd, Desco Infratech Ltd, Dhanlaxmi Bank Ltd, Dr Reddys Laboratories Ltd, Eveready Industries India Ltd, FGP Ltd, PNGS Gargi Fashion Jewellery Ltd, Gillanders Arbuthnot & Company Ltd, Grindwell Norton Ltd, GRP Ltd, Hariom Pipe Industries Ltd, Hester Biosciences Ltd, India Shelter Finance Corporation Ltd, Indokem Ltd, Inspirisys Solutions Ltd, Intellect Design Arena Ltd, Kirloskar Ferrous Industries Ltd, K.P.R. Mill Limited ,Manappuram Finance Ltd, Motherson Sumi Wiring India Ltd, Navin Fluorine International Ltd, NDR Auto Components Ltd, Novartis India Ltd, Omega Ag-Seeds Punjab Ltd, Omkar Overseas Ltd, Paisalo Digital Ltd, Perfectpac Ltd, Ponni Sugars (Erode) Ltd, Prevest Denpro Ltd, Relaxo Footwears Ltd, Raj Oil Mills Ltd, Reliance Power Ltd, Synergy Green Industries Ltd, Shakti Pumps India Ltd, Shanti Spintex Ltd, Shyam Metalics and Energy Ltd, Smartlink Holdings Ltd, Sutlej Textiles and Industries Ltd, Swiggy Ltd, TCI Industries Ltd, Tourism Finance Corporation of India Ltd, Thermax Ltd, Tree House Education & Accessories Ltd, Venmax Drugs and Pharmaceuticals Ltd, Waa Solar Ltd