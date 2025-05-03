CMF Phone 2 Pro vs Nothing Phone 3A: कौन है ज्यादा बेहतर? यहां दूर करें अपना कन्फ्यूजन

CMF Phone 2 Pro vs Nothing Phone 3A Comparison: CMF Phone 2 Pro और Nothing Phone 3A दोनो की फोन कार्ल पेई (Carl Pei) की कंपनी Nothing द्वारा बनाए गए हैं। दोनों की स्मार्टफोन अपने शानदार डिजाइन के साथ बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते हैं। इसलिए यूजर्स के लिए दोनों फोन्स में से किसी एक का चुनना आसान नहीं होने वाला है।

advertisement

हालांकि इस आर्टिकल में हम आपको दोनों फोन के फीचर्स को कंपेयर करेंगे ताकी आप इन दोनों स्मार्टफोन में से किसी एक का चुनाव आसानी से कर सकें।

CMF Phone 2 Pro vs Nothing Phone 3A: डिस्प्ले और बैटरी

CMF Phone 2 Pro और Nothing Phone 3A दोनों ही फोन में 120Hz रिफ्रेश रेट वाली 6.77-इंच की AMOLED डिस्प्ले दी गई है। इसलिए डिस्प्ले के मामले में दोनों फोन बराबर है।

अगर बैटरी को देखें तो CMF Phone 2 Pro में 5000mAh की बैटरी है और यह 50W फ़ास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है वहीं Nothing Phone 3A में भी 5000mAh की बैटरी है; हालाँकि, यह सिर्फ 33W फ़ास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है।

बैटरी क्षमता में दोनों फोन भले ही एक हो लेकिन जल्दी चार्ज करने के मामले में CMF Phone 2 Pro ने बाजी मारी है।

CMF Phone 2 Pro vs Nothing Phone 3A: कैमरा

CMF Phone 2 Pro में 50MP का प्राइमरी और 50MP का अल्ट्रा-वाइड लेंस है, साथ ही 8MP का टेलीफ़ोटो लेंस भी है। इस फोन में 16MP का फ्रंट कैमरा है।

वहीं Nothing Phone 3A में भी 50MP का प्राइमरी और 50MP का अल्ट्रा-वाइड लेंस है, साथ ही 8MP का टेलीफ़ोटो लेंस भी है। लेकिन इस फोन में 32MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है।

कैमरा के मामले में यहां पर Nothing Phone 3A ने बाजी मारी है क्योंकि इसका फ्रंट कैमरा 32MP का है।

CMF Phone 2 Pro vs Nothing Phone 3A: प्रोसेसर और परफॉर्मेंस

CMF Phone 2 Pro में MediaTek Dimensity 7300 Pro प्रोसेसर लगा है जो जो गेमिंग, मल्टीटास्किंग और भारी एप्लिकेशन चलाने के लिए बेहतरीन प्रदर्शन देता है। 8GB रैम और 256GB इंटरनल स्टोरेज के साथ यह फोन किसी भी ऐप को आसानी से चला सकता है।

Nothing Phone 3A में Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 प्रोसेसर लगा है जो मिड रेंज परफॉर्मर है। 8GB रैम और 128GB/256GB स्टोरेज ऑप्शन के साथ आने वाला यह फोन गेमिंग और मल्टीटास्किंग और दिन-प्रतिदिन के काम को आसानी से कर सकता है लेकिन CMF Phone 2 Pro भारी ऐप्स और गेमिंग को अच्छे से संभाल सकता है जो Nothing Phone 3A में थोड़ा मुश्किल है।

advertisement

इस हिसाब से प्रोसेसर और परफॉर्मेंस में CMF Phone 2 Pro ने बाजी मारी है।

CMF Phone 2 Pro vs Nothing Phone 3A : कितनी है प्राइस?

दोनो ही फोन Flipkart पर उपलब्ध हैं। Nothing Phone 3A 8GB+128GB वेरिएंट की कीमत 24,999 रुपये है तो वहीं CMF Phone 2 Pro 8GB+128GB वेरिएंट की कीमत 18,999 है। CMF Phone 2 Pro की सेल 5 मई को दोपहर 12 बजे Flipkart पर शुरू होगी।

कौन है ज्यादा बेहतर?

CMF Phone 2 Pro और Nothing Phone 3A में ज्यादातर मामलों में CMF Phone 2 Pro आगे है। हालांकि अगर सिर्फ फ्रंट कैमरा को छोड़ दें दो CMF Phone 2 Pro कम कीमत में एक तगड़ी डील साबित हो सकती है।