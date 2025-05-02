scorecardresearch
Reddit पर वायरल हुई भारतीय की कहानी, जिसने कम उम्र में बना डाली 2 करोड़ की संपत्ति

Reddit Viral Post: सोशल मीडिया Reddit पर एक पोस्ट खूब वायरल हो रही है। इस पोस्ट पर लोगों से काफी पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है। इस पोस्ट के बारे में विस्तार से जानते हैं।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: May 2, 2025 16:10 IST
अभी जहां ज्यादातर लोग 30-35 की उम्र में सेविंग शुरू करने की सोचते हैं। वहीं एक शख्स ने 37 की उम्र में खुद को डबल करोड़पति (Double Crorepati) बना लिया है। उसने ना कोई बिजनेस किया, ना कोई लॉटरी लगी बल्कि सिर्फ नौकरी करते हुए धीरे-धीरे पैसे बचाए और सही जगह निवेश (Investment) किया।

अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Reddit पर उसकी कहानी छाई हुई है। उसने अपनी पहचान तो नहीं बताई, लेकिन अपनी पूरी फाइनेंशियल जर्नी लोगों से शेयर की है। इससे हर मिडल क्लास इंसान कुछ न कुछ सीख सकता है।

15 साल तक की नौकरी और स्मार्ट निवेश

इस शख्स ने बताया कि वो बीते 15 साल से लगातार नौकरी कर रहा है और उसी के साथ SIP और म्यूचुअल फंड्स में धीरे-धीरे पैसा लगाता रहा। अब उसके म्यूचुअल फंड में करीब 1 करोड़ रुपये जमा हो चुके हैं।

इसके अलावा उसने एक प्रॉपर्टी भी खरीदी है जिसकी कीमत करीब 1 करोड़ रुपये है। हां, इस प्रॉपर्टी पर अभी 25 लाख रुपये का होम लोन (Home Loan) बाकी है, लेकिन इसके बावजूद उसकी नेट वर्थ 2 करोड़ के करीब पहुंच गई है। इसी वजह से उसे लोग ‘डबल करोड़पति’ कह रहे हैं।

क्यों छुपाते हैं लोग अपनी सफलता?

इस शख्स ने बताया कि भारत में ज्यादातर लोग अपनी इनकम या सेविंग्स (Savings) के बारे में खुलकर बात नहीं करते। उन्हें लगता है कि लोग जलने लगेंगे, या फिर रिश्तेदार पैसे मांगने लगेंगे। कई बार तो लोग बुराई भी करने लगते हैं "अरे, इतना दिखावा क्यों कर रहे हो?" इसी वजह से बहुत लोग चुपचाप अपनी कमाई और सेविंग्स को सीक्रेट रखते हैं।

इस पोस्ट में कई लोगों ने सलाह दी कि हर किसी को एक "अगर मैं न रहूं तो क्या करें" नाम की फाइल बनानी चाहिए। इसमें आपकी सारी बैंक डिटेल्स, बीमा, निवेश और जरूरी डॉक्युमेंट्स की जानकारी होनी चाहिए ताकि परिवार को कोई दिक्कत न हो।

जब लोगों ने पूछा कि क्या वो जल्दी रिटायर होना चाहते हैं? तो उन्होंने साफ कहा – "बिल्कुल नहीं। मेरे ऊपर फैमिली की जिम्मेदारी है, बच्चे हैं। अभी तो बहुत कुछ पाना बाकी है।" इसके आगे उस व्यक्ति ने बताया कि उसका अगला टारगेट कम से कम 10 करोड़ रुपये की नेट वर्थ बनाना। 10 करोड़ की नेट वर्थ बनाने के बाद ही वह खुद को फाइनेंशियली फ्री मानेगा।

लोगों से मिला पॉजिटिव रिस्पांस

Reddit पर कई लोगों ने इस शख्स की जमकर तारीफ की। कुछ ने लिखा कि पहला करोड़ बनाना सबसे मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप एक बार सही दिशा में चल पड़े तो बाकी रास्ता आसान हो जाता है। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि उन्हें पछतावा है कि उन्होंने निवेश बहुत देर से शुरू किया। शुरू के सालों में पैसा सिर्फ सेविंग अकाउंट में पड़ा रहा और उसका कोई फायदा नहीं हुआ।

