Dixon और Kaynes के शेयर पर आ गई एक्सपर्ट की राय, बताया कि स्टॉक खरीदना कितना सही

पिछले कुछ समय में भारत की दो बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियां Dixon Technologies और Kaynes Technology – निवेशकों के बीच फोकस में हैं। इन दोनों कंपनियों का तिमाही प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है और इसी वजह से शेयर बाजार में इनके स्टॉक्स को लेकर काफी हलचल है।

Dixon Technologies के नतीजे

Dixon Technologies ने वित्त वर्ष 2024-25 की चौथी तिमाही में ₹401 करोड़ का मुनाफा कमाया है, जो कि पिछले साल की तुलना में 322% ज्यादा है। हालांकि इस मुनाफे में से ₹250 करोड़ एक बार के स्पेशल प्रॉफिट से आए हैं। कंपनी की बिक्री भी 121% बढ़कर ₹10,292 करोड़ हो गई है।

हाल ही में Dixon के शेयरों में 6% की गिरावट आई, जिससे कुछ निवेशकों को चिंता हुई। लेकिन ग्लोब कैपिटल के गौरव शर्मा मानते हैं कि Dixon का परफॉर्मेंस अब भी मजबूत है। उन्होंने कहा कि अगर शेयर का दाम ₹15,000 के आसपास आता है, तो यह खरीदने का अच्छा मौका हो सकता है।

Kaynes Technology Share

गौरव शर्मा ने Kaynes Technology को EMS सेक्टर में अपनी पहली पसंद बताया है। कंपनी ने स्मार्ट मीटर, रेलवे और अन्य टेक्नोलॉजी सेक्टर में अपना दायरा बढ़ाया है। यह विस्तार कंपनी के लिए आगे चलकर फायदेमंद साबित हो सकता है।

हालांकि, Dixon और Kaynes दोनों ही तेजी से आगे बढ़ रही हैं, लेकिन इनके शेयर की कीमतें पहले से काफी बढ़ चुकी हैं। इसलिए निवेश से पहले इनके वैल्यूएशन को ध्यान से देखना चाहिए।

Dixon Technologies के बारे में

Dixon एक जानी-मानी भारतीय कंपनी है जो टीवी, वॉशिंग मशीन, मोबाइल फोन, LED बल्ब और CCTV कैमरे जैसे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बनाती है। इसके ग्राहकों में Samsung, Xiaomi, Motorola, Google, Oppo और Philips जैसी बड़ी कंपनियां शामिल हैं। भारत में इसके 17 से ज्यादा फैक्ट्रियां हैं। यह गूगल के Pixel 8 स्मार्टफोन का मैन्युफैक्चरिंग भी शुरू कर चुकी है।

Kaynes Technology के बारे में

Kaynes Technology एक ऐसी कंपनी है जो इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग सर्विस देती है। इसका मुख्यालय मैसूर, कर्नाटक में है। यह कंपनी स्मार्ट मीटर, इनवर्टर टेक्नोलॉजी, स्ट्रीट लाइटिंग, IoT और चार्जिंग टेक्नोलॉजी जैसे कई आधुनिक सेक्टर में काम कर रही है। यह अमेरिका, यूरोप और एशिया के कई ग्राहकों को भी सर्विस देती है।