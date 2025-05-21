आ रहा है एक और आईपीओ! Influx Healthtech ने दायर किए ड्राफ्ट पेपर्स
इस आईपीओ में 50,00,400 इक्विटी शेयरों का फ्रेश इश्यू और प्रोमोटर्स द्वारा 11,00,400 इक्विटी शेयरों का ऑफर फॉर सेल (OFS) शामिल है।
Upcoming IPO: मुंबई स्थित इन्फ्लक्स हेल्थटेक लिमिटेड (Influx Healthtech Ltd) ने सेबी के पास अपना ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) दाखिल किया है। यह कंपनी एक कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गनाइजेशन (CDMO) है जिसकी स्थापना 2020 में मुनीर अब्दुल गनी चांदनीवाला ने की थी। कंपनी का स्टॉक NSE Emerge पर लिस्ट होगा।
इनफ्लक्स हेल्थटेक ने न्यूट्रास्युटिकल डिवीज़न के लिए 13.23 करोड़ रुपये, वेटरनरी फ़ूड डिवीज़न के लिए 4.10 करोड़ रुपये और होमकेयर और कॉस्मेटिक डिवीज़न के लिए 2.75 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना बनाई है। कंपनी का मुख्य उद्देश्य इन क्षेत्रों में अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ाना है, जो कंपनी के विकास पर ध्यान केंद्रित करने को दर्शाता है।
पांच साल स्थापित हुई इस कंपनी ने डाइटरी सप्लीमेंट, कॉस्मेटिक और पशु चिकित्सा फ़ीड सप्लीमेंट्स में खुद को तेजी से ग्रो किया है जिसके कारण इनफ्लक्स हेल्थटेक तेजी से सीडीएमओ क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी बन गया है।
कंपनी का ऑपरेशन ठाणे, महाराष्ट्र से होता है और ब्लिंग ब्रांड्स प्राइवेट लिमिटेड और इवोक बिजनेस वेंचर्स एलएलपी सहित व्यापक ग्राहक आधार को सेवा प्रदान करती है।
वित्तीय रूप से कंपनी ने मजबूत वृद्धि दिखाई है। परिचालन से इसका राजस्व वित्त वर्ष 2023 में 76.05 करोड़ रुपये से 31.44% बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में 99.97 करोड़ रुपये हो गया। इसी अवधि में PAT भी 7.20 करोड़ रुपये से बढ़कर 11.22 करोड़ रुपये हो गया। 30 नवंबर, 2024 को समाप्त सात महीनों के लिए, राजस्व 62.75 करोड़ रुपये था, जिसमें PAT 8.04 करोड़ रुपये था।
रेवर फाइनेंशियल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड इस इश्यू को एकमात्र लीड मैनेजर है, जबकि माशितला सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड रजिस्ट्रार है।
इनफ्लक्स हेल्थटेक के लिए कंपीटिशन लैंडस्केप में प्रोडक्ट की एक सीरीज शामिल है, जिसमें एपीआई और टैबलेट और इंजेक्टेबल्स जैसे तैयार खुराक के रूप शामिल हैं। कंपनी द्वारा अपनी विनिर्माण क्षमताओं का विस्तार करने के प्रयास स्वास्थ्य संबंधी उत्पादों की बढ़ती मांग की ओर उद्योग के रुझान के अनुरूप हैं।