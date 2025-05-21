scorecardresearch
इन 3 डिफेंस स्टॉक्स पर अभी भी दिग्गज एक्सपर्ट का भरोसा, आपकी कमाई पक्की?

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: May 21, 2025 15:19 IST

Defence Sector Picks: जब से भारत-पाक के बीच में तनाव बढ़ा तब से लेकर सीजफायर के बाद भी डिफेंस सेक्टर की कंपनियों के शेयर फोकस में है। पिछले कुछ कारोबारी हफ्तों में डिफेंस स्टॉक्स में ताबड़तोड़ तेजी भी देखने को मिली और फिर प्रॉफिट बुकिंग भी दर्ज की गई। 

अब अगर ऐसे में आप भी अब भी कोई ऐसा डिफेंस शेयर खोज रहे हैं जो आगे चलकर आपको मोटा मुनाफा दे सके तो यह खबर आपके लिए है। दरअसल आज बिजनेस टुडे को विलियम ओ'नील इंडिया के इक्विटी रिसर्च हेड मयूरेश जोशी ने डिफेंस सेक्टर से कुल 3 शेयरों को पिक किया है। इनमें से 2 प्राइवेट सेक्टर से है और एक सरकारी कंपनी का शेयर है। 

इन स्टॉक पर दांव

पीएसयू में एक्सपर्ट ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) को चुना, जबकि प्राइवेट से एक्सपर्ट ने जेन टेक्नोलॉजीज और पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को पिक किया है। 

मयूरेश जोशी ने बिजनेस टुडे से कहा कि हमारी बहुत सी रक्षा कंपनियां अब विश्व स्तरीय प्रोडक्ट बना रही हैं। इसलिए, मुझे लगता है कि अवसर दो गुना हैं, एक तो बजट खर्च में वृद्धि के संदर्भ में और दूसरा यह कि इनमें से अधिकांश कंपनियों के पास पहले से ही अच्छे ऑर्डर बुक हैं। इसका मतलब है कि अगले चार से छह साल में रेवेन्यू की संभावना शायद बरकरार रहेगी। ये ऑर्डर अच्छे मार्जिन के साथ आ रहे हैं। सिर्फ एक ही जोखिम है और वो है एग्जिक्यूशन। मुझे लगता है कि एग्जिक्यूशन भी अच्छी गति से जारी रहना चाहिए।

उन्होंने यह भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद, ऐसे कई देश हैं जो हमारी कंपनियों द्वारा विकसित स्वदेशी टेक्नोलॉजी के संदर्भ में तकनीकी कौशल को देख रहे हैं और इसलिए एक उपकरण के रूप में निर्यात भी इन प्लेयर्स के लिए बेहतर मार्जिन के साथ बड़ा अवसर बन सकता है। मुझे लगता है कि डिफेंस कंपनियों के सामने एक बड़ा अवसर है और ये कंपनियां अच्छा प्रदर्शन कर सकती हैं।

एक्सपर्ट ने कहा कि BEL के शेयर रखने वाले निवेशकों को इस शेयर को अपने पास रखना चाहिए। शिपबिल्डर्स के अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। वैल्यूएशन हाई लेवल पर हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यह सब टॉपलाइन ग्रोथ के मामले में होने वाला है। 

जेन टेक और पारस डिफेंस पर बोलते हुए एक्सपर्ट मयूरेश जोशी ने कहा कि इन कंपनियों ने शानदार काम किया है। इसलिए, मुझे लगता है कि जेन टेक एक ऐसा स्टॉक है जिसे बनाए रखना चाहिए। पारस डिफेंस भी इस क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। इन कंपनियों का रिटर्न रेश्यो और बैलेंस शीट बेहद मजबूत बनी हुई है। 

 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
May 21, 2025