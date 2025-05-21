BEL Share Price: डिफेंस सेक्टर की दिग्गज कंपनी Bharat Electronics Ltd के शेयर में आज शानदार तेजी देखने को मिल रही है। स्टॉक आज सुबह 10:41 बजे तक एनएसई पर 4.03% या 14.65 रुपये की तेजी के साथ 378.45 रुपये पर कारोबार कर रहा है तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 4.01% या 14.60 रुपये चढ़कर 378.30 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

स्टॉक में तेजी का कारण हेवी वॉल्यूम है। बीएसई के डेटा के मुताबिक सुबह 10:26 बजे तक कंपनी के 18,11,241 इक्विटी शेयरों में ट्रेड हुआ है।

एयर डिफेंस सिस्टम Akashteer बनाने वाली कंपनी BEL पर विभिन्न ब्रोकरेज हाउस ने अपनी राय देते हुए इसका टारगेट प्राइस दिया है चलिए डिटेल में जानते हैं।

ब्रोकरेज Nirmal Bang ने कहा कि उसे डिफेंस स्टॉक पसंद है, क्योंकि इमरजेंसी खरीद आदेशों से मजबूत ऑर्डर बुक मिली है, जो वर्तमान में अंतिम रूप देने के विभिन्न चरणों में हैं। ब्रोकरेज ने कहा कि विभिन्न सिस्टम, सब-सिस्टम के अधिक स्वदेशीकरण के साथ मार्जिन में और वृद्धि होने की उम्मीद है।

ब्रोकरेज ने कहा कि आकाशतीर (Akashteer) प्रोग्राम इसका एक अच्छा उदाहरण है क्योंकि इसके 90 प्रतिशत प्रोडक्शन स्वदेशी रूप से विकसित किए गए हैं। आकाशतीर सिस्टम को हाल ही में भारत-पाकिस्तान तनाव के बीच तुर्की के कामिकेज़ सहित पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराने के लिए तैनात किया गया था।

ब्रोकरेज Nuvama Institutional ने स्टॉक पर BUY कॉल को बरकरार रखा है और बीईएल को अपने सेक्टर का टॉप पिक बताया है क्योंकि स्ट्रीट के मुकाबले OPM में लगातार बढ़त को बहुत कम आंका गया है।

ब्रोकरेज ने कहा कि हम वित्त वर्ष 26E EPS को 4 प्रतिशत संशोधित कर रहे हैं और 45x PE (पहले 40x) को 430 रुपये (पहले 385 रुपये) के लक्ष्य पर रख रहे हैं।

MOFSL ने कहा कि बीईएल के चौथी तिमाही के परिणाम Ebitda और PAT लेवल पर उसके अनुमान से अधिक आए हैं। ब्रोकरेज ने कहा कि हम उम्मीद से बेहतर मार्जिन प्रोफाइल और थोड़ी कम अन्य आय के आधार पर अपने अनुमानों को बढ़ाते हैं।

ब्रोकरेज ने BEL पर BUY कॉल देते हुए इसका टारगेट प्राइस 410 रुपये कर दिया है।

