34% चढ़ने वाला है ये स्मॉलकैप स्टॉक! Axis Securities ने लगाया बड़ा दांव - चेक करें टारगेट

ब्रोकरेज फर्म Axis Securities ने कंपनी द्वारा Q4 रिजल्ट जारी करने के बाद आज अपने रिपोर्ट में यह बड़ी भविष्यवाणी की है।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: May 21, 2025 11:37 IST

Stock to BUY: सिविल कंस्ट्रक्शन सेक्टर की स्मॉल कैप कंपनी मैन इन्फ्राकंस्ट्रक्शन (Man Infraconstruction) के शेयर में 34% की तेजी आ सकती है। जी हां ब्रोकरेज फर्म Axis Securities ने कंपनी द्वारा Q4 रिजल्ट जारी करने के बाद आज अपने रिपोर्ट में यह बड़ी भविष्यवाणी की है। 

Man Infraconstruction Q4 FY25 Results

मार्च तिमाही में कंपनी का कंसो नेट प्रॉफिट 50 प्रतिशत से अधिक बढ़कर 97.15 करोड़ रुपये रहा जो एक साल पहले के समान तिमाही में 64.65 करोड़ रुपये था।

Q4 में कंपनी का कुल इनकम 327.83 करोड़ रुपये रही जो पिछले साल की समान तिमाही में 332.26 करोड़ रुपये से कम थी।

मैन इन्फ्राकंस्ट्रक्शन पोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, कमर्शियल प्रोजेक्ट, संस्थानों, आईटी प्रोजेक्ट और भविष्य की लाइफस्टाइल वाले घरों जैसे सेक्टर में काम करती है। 

Man Infraconstruction पर Axis Securities की राय

ब्रोकरेज ने अपनी रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि कंपनी ने तिमाही के लिए 743 करोड़ रुपये की मजबूत प्री-सेल्स दर्ज की है, जो तिमाही दर तिमाही आधार पर 22% अधिक है, और वित्त वर्ष 25 के लिए 2,251 करोड़ रुपये, जो वित्त वर्ष 24 (744 करोड़ रुपये) का 3 गुना है।

ब्रोकरेज ने कहा कि कंपनी ने वित्त वर्ष 2025 में 7.8 लाख वर्ग फीट कारपेट एरिया की बिक्री पूरी की और 4.2 लाख वर्ग फीट की डिलीवरी की। इसके घाटकोपर वन अर्थ प्रोजेक्ट में कोई इन्वेंट्री नहीं बची है। 

 Axis Securities ने आगे कहा कि मजबूत बिक्री प्रदर्शन के साथ, कंपनी को वित्त वर्ष 26 तक मार्जिन विस्तार की भी उम्मीद है। यह PAT मार्जिन विस्तार मुख्य रूप से वित्त वर्ष 25 में किए गए एसेट-लाइट प्रोजेक्ट्स की प्राप्ति से प्रेरित होगा।

ब्रोकरेज ने कहा कि हम कंपनी की लॉन्ग टर्म संभावनाओं के प्रति पॉजिटिव बने हुए हैं।

Man Infraconstruction Share Price Target

ब्रोकरेज  Axis Securities ने इस शेयर पर BUY कॉल देते हुए इसका टारगेट प्राइस 220 रुपये का रखा है जो इसके करंट मार्केट प्राइस (CMP) से 34% अधिक है। ब्रोकरेज को 20 मई के बंद भाव 164 रुपये पर कैलकुलेट करते हुए यह टारगेट दिया है। 

Man Infraconstruction Share Price

सुबह 11:31 बजे तक कंपनी का शेयर बीएसई पर 0.46% या 0.75 रुपये की तेजी के साथ 164.40 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 0.37% या 0.60 रुपये चढ़कर 164.23 रुपये पर ट्रेड कर रहा था। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
