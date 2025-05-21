scorecardresearch
जून 2026 तक 89,000 अंक तक पहुंच सकता है सेंसेक्स, मॉर्गन स्टेनली की बड़ी भविष्यवाणी

ग्लोबल ब्रोकरेज मॉर्गन स्टेनली को उम्मीद है कि बेंचमार्क सेंसेक्स जून 2026 तक 89,000 अंक तक पहुंच जाएगा, जो इसके मौजूदा स्तर से लगभग 8% ज्यादा है। 

BT बाज़ार डेस्क
Delhi,UPDATED: May 21, 2025 15:02 IST

ग्लोबल ब्रोकरेज मॉर्गन स्टेनली को उम्मीद है कि बेंचमार्क सेंसेक्स जून 2026 तक 89,000 अंक तक पहुंच जाएगा, जो इसके मौजूदा स्तर से लगभग 8% ज्यादा है। 

फिलहाल खबर लिखे जाने तक सेंसेक्स 81,642 पर ट्रेड कर रहा था। अपनी रिपोर्ट में, विदेशी ब्रोकरेज मॉर्गन स्टेनली ने कई मजबूत बुनियादी कारणों को हाइलाइट किया है जो सेंसेक्स के पक्ष में हैं।

इसके अलावा, मॉर्गन स्टेनली ने "टेकनीकल सपोर्ट" जैसे रिटेल निवेशकों की निरंतर खरीद, बाजार में कम अस्थिरता, और 2000 के बाद से विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों की सबसे कमजोर स्थिति पर जोर दिया है

इस साल सेंसेक्स में 4.29% की बढ़त हुई है और एक साल में 10.20% की बढ़त हुई है। इसी तरह, निफ्टी में 2025 में 4.80% की बढ़त हुई और एक साल में 10% की बढ़त हुई।

मॉर्गन स्टेनली ने अपने नोट में कहा कि ट्रेड की शर्तों में सुधार, प्राथमिक घाटे में कमी और कम मुद्रास्फीति अस्थिरता के साथ मजबूत मैक्रो स्थिरता; उभरते निजी Capex साइकल, कॉर्पोरेट बैलेंस शीट के रिवर्जेजिंग में स्ट्रक्चरल ग्रोथ के कारण अगले तीन से पांच साल में मीडियम टू हाई किशोरों की अर्निंग में वृद्धि; घरेलू जोखिम पूंजी का एक विश्वसनीय स्रोत; आरबीआई; उतार-चढ़ाव वाला ऑयल प्राइस; और हाल के भू-राजनीतिक घटनाक्रम से दो सकारात्मक बातें: (i) भारत के पास आतंकवाद पर एक नया सिद्धांत है जो भविष्य के आतंकवादी हमलों को युद्ध की कार्रवाई बनाता है, भविष्य के आतंकवादी हमलों के लिए एक मजबूत निवारक है, जो अतीत के विपरीत भविष्य की सरकारों के लिए आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक रूप से कार्रवाई करना आसान बनाता है, और (ii) सैन्य प्रदर्शन में उल्टा रणनीति, हवाई युद्ध, नेविगेशन और सटीक हमलों में मजबूत प्रगति को हाइलाइट करती है।

निवेश रणनीति की बात करें तो मॉर्गन स्टेनली ने डिफेंसीव और एक्टर्नल सामना करने वाले रुख की सलाह दी है, जिसमें इंडस्ट्रियल, अंडरवाटर एनर्जी, मैटेरियल्स, यूटिलिटीज और हेल्थकेयर जैसे क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाती है। ब्रोकरेज का अनुमान है कि आने वाला बाजार माहौल व्यापक आर्थिक प्रभावों की तुलना में स्टॉक चयन को प्राथमिकता देगा, जो कोविड महामारी के बाद से देखे गए रुझानों से एक बदलाव है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
