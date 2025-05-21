PFC Dividend: PSU Maharatna कंपनी देगी निवेशकों को तोहफा, Q4 नतीजे के साथ किया डिविडेंड का एलान

Dividend Stock: सरकारी कंपनी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (Power Finance Corporation - PFC) ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए निवेशकों को शानदार डिविडेंड देने का एलान किया है। कंपनी ने आज चौथी तिमाही (PFC Q4 FY25) के नतीजों के साथ फाइनल डिविडेंड (PFC Final Dividend 2025) का भी ऐलान कर दिया है।

कंपनी दे रही फाइनल डिविडेंड (PFC Dividend)

PFC ने बताया है कि वह वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अपने शेयरधारकों को ₹2.05 प्रति शेयर फाइनल डिविडेंड देगा। यह राशि अगले सालाना आम बैठक (AGM) में मंजूरी के बाद 30 दिनों के भीतर निवेशकों के बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी जाएगी। डिविडेंड का रिकॉर्ड डेट (PFC Dividend Record Date) 13 जून 2025 तय की गई है। इसका मतलब है कि जिन निवेशकों के पास इस तारीख तक कंपनी के शेयर हैं तो उन्हें डिविडेंड मिलेगा।

कंपनी ने इससे पहले वित्त वर्ष के दौरान ₹13.75 प्रति शेयर का इंटरिम डिविडेंड (Interim Dividend) चार किश्तों में दिया था। अब फाइनल डिविडेंड जोड़कर देखें तो PFC ने FY25 में कुल ₹15.80 प्रति शेयर का डिविडेंड दिया है, जो एक शानदार रिटर्न माना जा सकता है।

मजबूत तिमाही नतीजों (PFC Q4 Result)

PFC ने मार्च तिमाही में ₹8,358 करोड़ का शुद्ध मुनाफा कमाया, जो पिछले साल की तुलना में 11% ज्यादा है। कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम भी 41% बढ़कर ₹12,681 करोड़ हो गई है।

इसके साथ ही कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट ₹6,546 करोड़ रहा। इसमें सालाना 39.8% और तिमाही आधार पर 27% की ग्रोथ देखने को मिली।

कंपनी के ग्रोस एनपीए 2.68% से घटकर 1.94% और नेट एनपीए 0.71% से घटकर 0.39% पर आ गए हैं, जिससे साफ है कि लोन रिकवरी में भी मजबूती आई है।

शेयर में आया उछाल (PFC Share Price)

डिविडेंड और शानदार नतीजों की खबर के बाद PFC का शेयर 21 मई को 3.31% की तेजी के साथ ₹419.70 पर ट्रेड कर रहा था। आज कंपनी के शेयर 1 फीसदी की तेजी के साथ ₹413.05 प्रति शेयर पर क्लोज हुआ। हालांकि 2025 में अब तक यह स्टॉक करीब 7% गिरा है, लेकिन डिविडेंड इनकम और मजबूत फंडामेंटल इसे लॉन्ग टर्म के लिए आकर्षक बना रहे हैं।