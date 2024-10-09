Divis Lab देखते ही देखते 8 परसेंट भाग गया, Finfluencer बताते थे 3000 पर महंगा
Divis Lab में आज जबरदस्त तेजी देखने को मिली। शेयर की शुरुआत 2.17% की बढ़त के साथ हुई और यह दिन के दौरान ₹5806.3 के उच्चतम स्तर तक पहुंच गया। ये वो स्टॉक है जो निफ्टी 50 का हिस्सा रह चुका है।
कंपनी का स्टॉक 5-दिन में
कंपनी का स्टॉक फिलहाल 5-दिन, 20-दिन, 50-दिन, 100-दिन, और 200-दिन की मूविंग एवरेज से ऊपर कारोबार कर रहा है। दरअसल संभावित अच्छे रिजल्ट्स की उम्मीद और सिटी की नई रिपोर्ट के बाद इसमें लोगों का ध्यान खींचा है। Divis लैबोरेटरीज हाल ही में निफ्टी 50 इंडेक्स से बाहर हो गई, जिसमें LTIMindtree भी शामिल था। उनकी जगह ट्रेंट और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को शामिल किया गया है।
सिटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा
सिटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि कंपनी ने अपनी सप्लाई चेन के जोखिम को कम करने की कोशिश की है। दिविसी GLP-1 (ग्लूकागन जैसे पेप्टाइड 1) API के क्षेत्र में एक मजबूत स्थान हासिल किया है। इस नए पेप्टाइ़ड से डिविस को 2030 तक $800 मिलियन के संभावित राजस्व मिल सकता है।
सप्लाई चेन डायवसिफिकेशन के चलते दिविस को फायदा
ब्रोकरेज ने यह भी उम्मीद जताई कि सप्लाई चेन डायवसिफिकेशन के चलते दिविस को फायदा मिलेगा। हालांकि, कस्टम सिंथेसिस व्यवसाय को बढ़ाने में विफलता एक प्रमुख जोखिम है, जिसे सिटी ने अपने बेयर केस प्राइस टारगेट ₹5,100 में कैप्चर किया है। दिविस लैबोरेटरीज पर कवर करने वाले 28 विश्लेषकों में से 9 ने इसे "खरीदने" की सिफारिश की है, 6 ने "होल्ड" और 13 ने "बेचने" की सिफारिश की है।
बुधवार को दिविस लैबोरेटरीज के शेयर 4.1% बढ़कर ₹5,774 पर ट्रेड कर रहे थे। 2024 में अब तक शेयर 47% की तेजी दिखा चुके हैं। हालांकि हाई पीई को लेकर फिनफ्लूएंशर इसको 3000 पर महंगा बता रहे थे लेकिन देखते ही देखते ये स्टॉक डबल हो गया